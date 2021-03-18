Uyuşturucuyla yakalanan Ayşegül Çınar: "Çok büyük bir tuzağın içindeyim"

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAR"

"Çok büyük bir tuzağın içindeyim" diyen Çınar, sözlerine şöyle devam etti:

"Gündemi bu tarz şeylerle meşgul etmek istemezdim. İfademde anlattığım gibi zaten yeni bir oyuncuyum, dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım. Bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemiyorum. Kadına yönelik bir şiddet var."