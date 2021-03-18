Uyuşturucuyla yakalanan Ayşegül Çınar: "Çok büyük bir tuzağın içindeyim"
Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı. Aracından 19 gram uyuşturucu madde çıkan 22 yaşındaki oyuncu Ayşegül Çınar, gittiği bir mekan çıkışında görüntülendi. Oyuncu, "Çok büyük bir tuzağın içindeyim" dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çınar, "Dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım, kadına yönelik bir şiddet var" diyerek bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemediğini ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde aracında 19 gram uyuşturucu madde bulundurması nedeniyle eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile gözaltına alınan Ayşegül Çınar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ayşegül Çınar, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Oyuncu, yaşadıkları olayla ilgili, "Yargı süreci devam ediyor, belirli deliler toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum" ifadelerini kullandı.
"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAR"
"Çok büyük bir tuzağın içindeyim" diyen Çınar, sözlerine şöyle devam etti:
"Gündemi bu tarz şeylerle meşgul etmek istemezdim. İfademde anlattığım gibi zaten yeni bir oyuncuyum, dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım. Bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemiyorum. Kadına yönelik bir şiddet var."
UYUŞTURUCUYU ESKİ SEVGİLİ İNTİKAM İÇİN KOYDU İDDİASI
Polis amirliğindeki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyen Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için koymuş olabileceğini iddia etti. Ayşegül Çınar, geçtiğimiz yıl başında, restoranda tartıştığı eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.