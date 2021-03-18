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Uyuşturucuyla yakalanan Ayşegül Çınar: "Çok büyük bir tuzağın içindeyim"

Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı. Aracından 19 gram uyuşturucu madde çıkan 22 yaşındaki oyuncu Ayşegül Çınar, gittiği bir mekan çıkışında görüntülendi. Oyuncu, "Çok büyük bir tuzağın içindeyim" dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çınar, "Dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım, kadına yönelik bir şiddet var" diyerek bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemediğini ifade etti.

18.03.2021 09:27 - Son Güncelleme: 18.03.2021 09:44
Uyuşturucuyla yakalanan Ayşegül Çınar: Çok büyük bir tuzağın içindeyim

Geçtiğimiz günlerde aracında 19 gram uyuşturucu madde bulundurması nedeniyle eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile gözaltına alınan Ayşegül Çınar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ayşegül Çınar, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Oyuncu, yaşadıkları olayla ilgili, "Yargı süreci devam ediyor, belirli deliler toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum" ifadelerini kullandı.

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Uyuşturucuyla yakalanan Ayşegül Çınar: Çok büyük bir tuzağın içindeyim

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAR"
"Çok büyük bir tuzağın içindeyim" diyen Çınar, sözlerine şöyle devam etti:
"Gündemi bu tarz şeylerle meşgul etmek istemezdim. İfademde anlattığım gibi zaten yeni bir oyuncuyum, dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım. Bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemiyorum. Kadına yönelik bir şiddet var."

Uyuşturucuyla yakalanan Ayşegül Çınar: Çok büyük bir tuzağın içindeyim

NE OLMUŞTU?
Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar (22), geçtiğimiz cumartesi akşam arkadaşlarıyla Beylikdüzü'ndeki bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek için otomobille yola çıktı. Çınar, aracında uyuşturucu olduğu ihbarını alan polis tarafından Etiler girişinde durduruldu.

Uyuşturucuyla yakalanan Ayşegül Çınar: Çok büyük bir tuzağın içindeyim

Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında 19 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Uyuşturucuyla yakalanan Ayşegül Çınar: Çok büyük bir tuzağın içindeyim

UYUŞTURUCUYU ESKİ SEVGİLİ İNTİKAM İÇİN KOYDU İDDİASI
Polis amirliğindeki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyen Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için koymuş olabileceğini iddia etti. Ayşegül Çınar, geçtiğimiz yıl başında, restoranda tartıştığı eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.