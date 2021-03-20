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    • Magazin
    • 20.03.2021 19:50
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    • 20.03.2021 19:50
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    Yıldız akını başladı! 'dan olay olacak iki transfer! Ezel'in efsane ismiyle bambaşka...

    Cuma akşamlarının heyecanla takip edilen dizisi 'da yeni gelişmeler herkesi şaşırtacak. Son olarak bu hafta TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren ünlü oyuncu 'nın konuk olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de rol alacağı duyurulmuştu. Gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlenden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna ünlü oyuncular ve Esra Ronabar katılıyor. Ezel dizisiyle nam salan ve son olarak Ramo'da rol alan Yiğit Özşener'in kadroya dahil olması izleyicileri heyecanlandırdı.

    İki ünlü ismi kadrosuna kattı! Meğer o dizide...

    Gerçek yaşam hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi yeni oyuncu transferleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamaya göre Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna Yiğit Özşener ve Esra Ronabar gibi ünlü isimlerin dahil olduğu bilgisi paylaşıldı. Özellikle son haftalarda Kırmızı Oda'daki Sadi rolüyle büyük beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alacağının açıklanması izleyicilerde büyük heyecan yarattı.

    İKİ ÜNLÜ İSMİ KADROSUNA KATTI!

    Gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar dahil oluyor.

    Kırmızı Oda'ya 30. bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

    Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım'da ararken, Zafer'in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım'ı çok şaşırtacak.

        ERKAN PETEKKAYA DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KADROSUNDA!

        Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kitleyen, OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği, TV8'in sevilen dizisi "Doğduğun Ev Kaderindir"e yeni bölümünde Erkan Petekkaya konuk oluyor.

        Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Erkan Petekkaya konuk oluyor.

        Delikanlı Sadi, diziye Ali Rıza'nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak, ona yardım etmek için geliyor.

            SADİ, METO'YU DURDURABİLECEK Mİ?

            Mehdi'nin Cengiz'le ilişkisini kesmesinden sonra intikam almak isteyen ve Mehdi'ye teklifsizce verdiği paranın tefeciliğini yapan Cengiz, Mehdi'nin yumuşak karnını bulur: Zeynep.

            Zeynep'in ve Barış'ın aileleri ile yaşadığı eve silahlı saldırı düzenleyen Cengiz, suçu Mehdi'nin üzerine yıkmak ister.

            Mehdi cephesinde işler sıkışıkken ailesinin güvenliğinden endişelenen Ali Rıza, yardımcı olması için tersaneden tanıştığı ve çok güvendiği Delikanlı Sadi'yi çağırır.
                Haberler Magazin Yıldız akını başladı! Kırmızı Oda'dan olay olacak iki transfer! Ezel'in efsane ismiyle bambaşka...