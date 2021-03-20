Gerçek yaşam hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi yeni oyuncu transferleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamaya göre Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna Yiğit Özşener ve Esra Ronabar gibi ünlü isimlerin dahil olduğu bilgisi paylaşıldı. Özellikle son haftalarda Kırmızı Oda'daki Sadi rolüyle büyük beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alacağının açıklanması izleyicilerde büyük heyecan yarattı.

İKİ ÜNLÜ İSMİ KADROSUNA KATTI!

Gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar dahil oluyor.