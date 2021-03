Dünyaca ünlü İngiliz Yönetmen Guy Ritchie Antalya OSB’de iş fırsatlarını değerlendirdi

Ritchie, binlerce yıllık Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyerek filmin çekimlerinin yapıldığı bölge için "Burası benim 2 bin yıllık ofisim." yorumunu yaptı.

BİNLERCE KİŞİ BEĞENDİ

Bölgeye hayran kaldığını vurgulayan usta yönetmen Ritchie, kalıntıların bulunduğu tarihi alanda gezerek tek tek bilgi verdi. Ritchie, "Sanki hala yaşıyor. Bütün bunlar bir şehirdi. Buradaki patikanın bile bir kısmı el değmemiş görünüyor." diye konuştu.

Turkey is something of a revelation: beautiful food, country, hotels and people. After two months of filming I'd like to shoot all my films here. pic.twitter.com/eNNYfdJjLl