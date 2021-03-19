Dünyaca ünlü yıldız Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için iki aydır Antalya'da olan ünlü yönetmen Guy Ritchie, sosyal medyada Türkiye'ye övgüler yağdırdı.

Ritchie, "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" dedi.

Eşi Jacqui Ainsley'yle İstanbul ve Antalya gezilerinden fotoğraflar da paylaşan Guy Ritchie, Türkiye hakkında en çok sevdiği şeyi şöyle açıkladı: "Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip."