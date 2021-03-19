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    'da olan yönetmen 'ye hayran kaldı

    Yeni filminin çekimi için iki aydır 'da olan yönetmen , 'ye hayran kaldı. Ritchie, 'Türkiye, ilham verici bir ülke. Tüm filmlerini burada çekmek istiyorum' dedi. Ünlü yönetmen, eşiyle 'nden de bu karesini paylaştı.

    Yıldızlı övgü

    Dünyaca ünlü yıldız Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için iki aydır 'da olan ünlü yönetmen Guy Ritchie, sosyal medyada 'ye övgüler yağdırdı.

    Ritchie, "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" dedi.

    Eşi Jacqui Ainsley'yle İstanbul ve Antalya gezilerinden fotoğraflar da paylaşan , Türkiye hakkında en çok sevdiği şeyi şöyle açıkladı: "Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip."

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    Haberler Saklambaç Antalya'da olan yönetmen Guy Ritchie Türkiye'ye hayran kaldı