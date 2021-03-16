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    • 16.03.2021 15:47
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    • 16.03.2021 15:47
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    Gündemde dizi severler tarafından ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Tüm dünyada milyonlarca kişinin severek izlediği ve diğer dört sezonunun da ilgiyle takip edildiği dizinin yeni sezonu için heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki ? Aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen La Casa De Papel 5. Sezon ile ilgili Netflix’ten açıklama geldi mi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

    La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla milyonlarca kişinin ilgi odağı olan dizinin yeni sezonundan ipuçları geldi mi, fragman yayınlandı mı? Fenomenlerinin merakla sorguladığı La Casa De Papel 5. Sezon hakkında merak edilenleri derledik.

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.

    LA CASA DE PAPEL FİNAL Mİ YAPIYOR?

    La Casa De Papel final yapıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

    İşte detaylar;

    LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

    1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

    2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

    3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

        4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.

        5. bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.

        6. bölüm özeti: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.

        7. bölüm özeti: Grup, içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılr. Profesör ise revize ettiği planı ekibin yeni üyelerinin ve Palermo'nun yardımıyla uygulamaya koyar.

        8. bölüm özeti: Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışır.

        Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirmek üzeredir. Sierra dizginleri eline alır.
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