Kemal Sunal filmindeki Oya karakteriyle gündeme gelmişti... 'Ön dişim bile çatladı' diyen Harika Avcı yaşadığı dehşeti anlattı
Kemal Sunal filmindeki Oya karakteriyle gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde Harika Avcı... Değişimiyle adından söz ettiren Harika Avcı'dan gelen son haber magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Elde edilen bilgiye göre Harika Avcı'nın evinde bulunan 1 milyon 568 bin lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan hizmetli, bu kez ünlü şarkıcıyı yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ve ön dişinin çatladığını ifade eden 61 yaşındaki Harika Avcı, yaşadığı dehşeti anlattı. İşte detaylar...
"Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlim eve gelmedi. Aradığımda ise telefonları açmadı. Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim. Eve geldiğinde çok sinirli ve agresifti. Durup dururken üzerime saldırıp beni darp etmeye çalıştı. İki dizimden ve sağ elimden yaraladı, ön dişimin çatlamasına sebep oldu.Bu nedenle hastaneye giderek darp raporu aldım. Paranın yerini hizmetlimden başka kimse bilmiyordu."
Savcılık 'basit yaralama' suçu kapsamında yürüttüğü soruşturma dosyasını söz konusu suç uzlaşmaya tabi olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderdi. Tarafların uzlaşması için görüşme sağlansa da uzlaşma gerçekleşmedi. Sunay Y. hakkında 'basit yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.