TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Doya Doya Moda All Star yeni formatının ikinci gününde izleyici karşısına çıktı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da eski ve yeni sezon yarışmacıları arasından seçilenler yer alıyor ve rekabet üst düzeyde yaşanıyor. Gerginliklerin bir an bile eksik olmadığı yarışma Doya Doya Moda All Star'da günün puanları nasıl şekillendi?
16 MART SALI DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:8
Özde:8
Birben:19
Emel:15
Rümeysa:16
Ferdanur:7
Su:7
EMEL BAŞKAN KİMDİR?
Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.