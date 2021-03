TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Doya Doya Moda All Star yeni formatının ikinci gününde izleyici karşısına çıktı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da eski ve yeni sezon yarışmacıları arasından seçilenler yer alıyor ve rekabet üst düzeyde yaşanıyor. Gerginliklerin bir an bile eksik olmadığı yarışma Doya Doya Moda All Star'da günün puanları nasıl şekillendi?