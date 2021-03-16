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    • Magazin
    • 16.03.2021 16:37
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    • 16.03.2021 17:50
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    Gündüz kuşağını yakındna takip edenler tarafından ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışmasında konsept değişikliği yapıldı ve Doya Doya Moda, “All Star” formatında ekranlara gelmeye başlandı. Haftanın ikinci gününde 7 kız yarışmacı stillerini sergiledi, günün konsepti “İlk buluşmaya gitmek” ti ve Bakırköy’de giyindiler. Peki ? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu?

    TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Doya Doya Moda All Star yeni formatının ikinci gününde izleyici karşısına çıktı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da eski ve yeni sezon yarışmacıları arasından seçilenler yer alıyor ve rekabet üst düzeyde yaşanıyor. Gerginliklerin bir an bile eksik olmadığı yarışma Doya Doya Moda All Star'da günün puanları nasıl şekillendi?

    16 MART SALI DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:8
    Özde:8
    Birben:19
    Emel:15
    Rümeysa:16
    Ferdanur:7
    Su:7

    EMEL BAŞKAN KİMDİR?

    Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.

        SU BAHER KİMDİR?

        Aslen İranlı olan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, oldukça iddialı bir yarışmacı. Çok genç yaşta çalışmaya başladığını söyleyen ve ailesinden uzakta yaşayan Sepideh Su Baher, aile özlemini anlatırken sık sık duygusal anlar yaşıyor. Bir senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher yarışmaya katıldığında 42 beden ve 68 kilo ağırlığında olduğunu söylemişti.
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