Exxen Survivor çekiliş sonuçları belli oldu mu? Survivor birleşme partisi çekilişi kazananlar tam liste duyuruldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Exxen'e üye olan 50 kişi ve 1 yakını Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler Birleşme Partisi'nde yer alma şansını elde edecek, fenomen yarışmanın hayranları çekilişin sonuçlarını merakla bekliyor. Peki kExxen Survivor çekilişinde şanslı olan kişilerin isimleri nereden duyurulacak? Işte detaylar…
SURVIVOR EXXEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Exxen'de yapılan açıklamaya göre; çekiliş 15 Mart 2021 saat 15:00'te noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı toplarla noter huzurunda halka açık olarak çekiliş yapılacağı duyuruldu.
Kazanan talihlilerin ise Akşam gazetesinden duyurulacağı açıklandı.
EXXEN SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARTLARI NELER?
Kampanya tarihleri arasında , www.exxen.com internet sitesine e-posta ve şifre ile girişi yaptıktan sonra, kampanya katılım formuna; ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını girerek bilgilerini güncelleyen Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri ile Yeni üyelik hizmeti aldıktan sonra kampanya katılım formuna ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını giren Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri çekilişe katılacak olup 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır. (Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkıyla sınırlıdır