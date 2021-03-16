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    • Magazin
    • 16.03.2021 13:46
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    • 16.03.2021 13:46
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırmaya başladı. TV8’in fenomen yarışmasını yakından takip edenler birleşme partisini merakla bekliyor ve Acun Ilıcalı Exxen çekilişinin kazananlarının Dominik’e Survivor birleşme partisine katılma şansı yakalayacağını açıklamasının ardından gündemde büyük ilgi yarattı. Peki çekiliş şartları neler, kazanan isimler belli oldu mu? açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Exxen Survivor çekiliş sonuçları belli oldu mu?

    Exxen Survivor çekiliş sonuçları belli oldu mu? Survivor birleşme partisi çekilişi kazananlar tam liste duyuruldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Exxen'e üye olan 50 kişi ve 1 yakını Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler Birleşme Partisi'nde yer alma şansını elde edecek, fenomen yarışmanın hayranları çekilişin sonuçlarını merakla bekliyor. Peki kExxen Survivor çekilişinde şanslı olan kişilerin isimleri nereden duyurulacak? Işte detaylar…

    SURVIVOR EXXEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Exxen'de yapılan açıklamaya göre; çekiliş 15 Mart 2021 saat 15:00'te noter huzurunda gerçekleştirilecek.

    Toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı toplarla noter huzurunda halka açık olarak çekiliş yapılacağı duyuruldu.

    Kazanan talihlilerin ise Akşam gazetesinden duyurulacağı açıklandı.

    EXXEN SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARTLARI NELER?

    Kampanya tarihleri arasında , www.exxen.com internet sitesine e-posta ve şifre ile girişi yaptıktan sonra, kampanya katılım formuna; ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını girerek bilgilerini güncelleyen Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri ile Yeni üyelik hizmeti aldıktan sonra kampanya katılım formuna ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını giren Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri çekilişe katılacak olup 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır. (Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkıyla sınırlıdır

        SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

        TV8 ekranlarında yer alan olan Survivor Ünlüler- Gönüllüler birleşme partisinin 27-28 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

        Acun Ilıcalı, geçtiğimiz akşam toplanan ada konseyinde birleşme partisine dair bilgileri seyircilere aktardı. Birleşme partisinin ilk sürprizi ise dünyaca ünlü bir şarkıcının davet edildiği ve partiden bir önce Survivor konseri vereceği açıklandı. Bu konsere Yunan yarışmacılar da katılacak.

        Survivor birleşme partisinde yine her sene olduğu gibi yine bir şarkı yarışması yapılacağı ve bu anlamda yarışmacıların, karaokede şarkı söyleme yeteneklerini göstereceği duyuruldu. Bununla birlikte geçen sezonun şampiyonu Cemal Can Canseven yarışmacılar ile birlikte bir parti verecek.
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