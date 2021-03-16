Bugünkü
Takvim

Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi! Herkes Kerem Bürsin beklerken Hande Erçel'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi! Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Genç iş insanının adının da Murat olması, 'Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi başladı' dedirtti. Herkes Kerem Bürsin beklerken Hande Erçel'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı.

16.03.2021 13:10 - Son Güncelleme: 16.03.2021 13:54
Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi! Herkes Kerem Bürsin beklerken Hande Erçel'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

HANDE'NİN İKİNCİ MURAT DÖNEMİ!

Oyuncu Hande Erçel özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Murat Dalkılıç'la üç yıllık aşkını Temmuz 2020'de noktalayan güzel oyuncunun adı Kerem Bürsin ile anılıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi! Herkes Kerem Bürsin beklerken Hande Erçel'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

27 yaşındaki güzel ile aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin'in aşk yaşadığını konuşulurken; ikili, söz konusu iddiaları her defasında "Çok iyi arkadaşız" diyerek yalanladı.

Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi! Herkes Kerem Bürsin beklerken Hande Erçel'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Hande Erçel'le ilgili ortaya yeni bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, sağ gösterip sol vurduğu iddia edildi. Bürsin'le çıkan haberler sayesinde yeni ilişkisini saklamayı başaran Hande Erçel'in iş adamı olan sevgilisi Murat Akdoğan'ın zengin bir ailenin oğlu ve ikilinin ilişkisini gizli tutmak için özen gösterdiği ortaya çıktı.



Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi! Herkes Kerem Bürsin beklerken Hande Erçel'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Hande Erçel'in Instagram hesabından genç iş insanını takip ediyor olması da magazin basınına yansıyan aşk dedikodularını alevlendirdi.

Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi! Herkes Kerem Bürsin beklerken Hande Erçel'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Bu arada Hande Erçel'le ilgili bu dedikodu da esprileri beraberinde getirdi. Güzel oyuncu için "Hande'nin hayatında Murat Dalkılıç'tan sonra ikinci Murat dönemi" esprileri yapıldı.