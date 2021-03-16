Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi! Herkes Kerem Bürsin beklerken Hande Erçel'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı...
Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi! Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Genç iş insanının adının da Murat olması, 'Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi başladı' dedirtti. Herkes Kerem Bürsin beklerken Hande Erçel'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı.
16.03.2021 13:10
- Son Güncelleme: 16.03.2021 13:54
Hande Erçel'le ilgili ortaya yeni bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, sağ gösterip sol vurduğu iddia edildi. Bürsin'le çıkan haberler sayesinde yeni ilişkisini saklamayı başaran Hande Erçel'in iş adamı olan sevgilisi Murat Akdoğan'ın zengin bir ailenin oğlu ve ikilinin ilişkisini gizli tutmak için özen gösterdiği ortaya çıktı.