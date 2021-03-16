Hande Erçel'in ikinci Murat dönemi! Herkes Kerem Bürsin beklerken Hande Erçel'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Hande Erçel'le ilgili ortaya yeni bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, sağ gösterip sol vurduğu iddia edildi. Bürsin'le çıkan haberler sayesinde yeni ilişkisini saklamayı başaran Hande Erçel'in iş adamı olan sevgilisi Murat Akdoğan'ın zengin bir ailenin oğlu ve ikilinin ilişkisini gizli tutmak için özen gösterdiği ortaya çıktı.





