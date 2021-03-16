Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmeye başlandı. Ödülü elde etmek isteyen hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımları ellerinden gelenin en iyi performansı sergileyerek zorlu parkurda mücadele etti. Heyecan dolu anların yaşandığı Survivor'da bugünün ödülü neydi, hangi takım kaptı? Batuhan ve İsmail arasındaki tartışmalar da devam etti. İşte 15 Survivor son bölümde yaşananlar…