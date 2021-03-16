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    • 16.03.2021 09:33
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    • 16.03.2021 09:33
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    ? de İlayda ve Gonca arasında gerginlik…

    Dün akşamdan itibaren izlemeyi kaçıranlar ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. TV8’de akşam kuşağında yayınlanan ve her bölümü izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışmada ödül neydi, kazanan Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi oldu? Kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasında tartışmalar da eksik olmadı. de İlayda ve Gonca arasında gerginlik yaşandı. İşte ’da yaşanan tüm gelişmeler…

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    Survivor ödül oyununu kim kazandı?

    Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmeye başlandı. Ödülü elde etmek isteyen hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımları ellerinden gelenin en iyi performansı sergileyerek zorlu parkurda mücadele etti. Heyecan dolu anların yaşandığı Survivor'da bugünün ödülü neydi, hangi takım kaptı? Batuhan ve İsmail arasındaki tartışmalar da devam etti. İşte 15 Survivor son bölümde yaşananlar…

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda mücadele verdi. Batuhan – Merve, Gönüllülerden Poyraz – Aleyna Kalaycıoğlu karşılaşmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Aleyna'yı yakalayan Batuhan atışlarda Merve'ye avantajı kazandırdı. Böylece seçim avantajını ünlüler takımı kazanmış oldu.

    Bir sonraki turda ise takımlar bu kez gerçek ödül oyununda karşılaştı. Dubada aldıkları sörf tahtası ile iki duba üzerindeki engelleri aşması gereken yarışmacılar parkurda elinden geleni yaptı. Aldıkları iki sayı ile skoru 7-2 yapan Ünlüler, büyük avantaj elde ederken; gönüllüler, 4 tane üst üste sayı alarak skoru 7-6'a getirdi. 10-7 skorla ödül oyununu gün sonunda kazanan ünlüler oldu.

    ÖDÜL NEYDİ?

    Oyunun sonunda ödülü kazanan takım kızarmış bütün tavuk yeme ve yanında kola içme şansı kazandı.

        SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

        Yarışmacıların stres atmasını sağlayan Survivor anlat bakalım oyunu yine keyifli anlara sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımının birbirlerine sorular sorduğu oyunda ödül patso olarak açıklandı.

        İletişim ve eleme konseyi öncesi moral bulmak isteyen takımlar anlat bakalımda birbirlerine soru sorarak en fazla kelimeyi bilmeye çalıştı. Bu hafta anlat bakalımda günün rekoru ise 8 kelime bilen İsmail – Gonca, Ayşe – Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan - Gonca'dan geldi. Eğlenceli anların yaşandığı anlat bakalımda 7-4 skorla oyunu ünlüler takımı kazandı.

        Ödül ve anlat bakalımı ünlüler kazanırken gönüllüler parkurdan eli boş döndü.
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mart Survivor son bölümde İlayda ve Gonca arasında gerginlik…