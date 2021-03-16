Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmeye başlandı. Ödülü elde etmek isteyen hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımları ellerinden gelenin en iyi performansı sergileyerek zorlu parkurda mücadele etti. Heyecan dolu anların yaşandığı Survivor'da bugünün ödülü neydi, hangi takım kaptı? Batuhan ve İsmail arasındaki tartışmalar da devam etti. İşte 15 Survivor son bölümde yaşananlar…
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda mücadele verdi. Batuhan – Merve, Gönüllülerden Poyraz – Aleyna Kalaycıoğlu karşılaşmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Aleyna'yı yakalayan Batuhan atışlarda Merve'ye avantajı kazandırdı. Böylece seçim avantajını ünlüler takımı kazanmış oldu.
Bir sonraki turda ise takımlar bu kez gerçek ödül oyununda karşılaştı. Dubada aldıkları sörf tahtası ile iki duba üzerindeki engelleri aşması gereken yarışmacılar parkurda elinden geleni yaptı. Aldıkları iki sayı ile skoru 7-2 yapan Ünlüler, büyük avantaj elde ederken; gönüllüler, 4 tane üst üste sayı alarak skoru 7-6'a getirdi. 10-7 skorla ödül oyununu gün sonunda kazanan ünlüler oldu.
ÖDÜL NEYDİ?
Oyunun sonunda ödülü kazanan takım kızarmış bütün tavuk yeme ve yanında kola içme şansı kazandı.