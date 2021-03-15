Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımları arasında yer alan Maraşlı yeni bölümüyle yine nefes kesecek. Dizide bu hafta; Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. İzleyiciler bu bağlamda Maraşlı 10. bölüm canlı izle seçeneğini araştırıyor. İşte ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle linki...

MARAŞLI 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bana nasıl baktığını görmüyorum mu sanıyorsun..."

Kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastanede olan Aziz'in durumu iyidir. Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi ve aşkı fark eder. Mahur, Necati'ye içini döker, Maraşlı'nın ondan uzak durduğunu da anlatır. Necati; Mahur'u, Maraşlı konusunda yüreklendirir. Necati'nin bu konuda bir planı mı vardır?