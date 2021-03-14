Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.03.2021 18:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2021 18:41
    ABONE OL

    Tayland'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli son yolculuğuna uğurlandı

    Tayland'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli 48 yaşındaki eski manken ve oyuncu son yolculuğuna uğurlandı. Çantay'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    AJANSLAR
    Çantay uğurlandı

    Tayland'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli 48 yaşındaki eski manken ve oyuncu Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı.

    AİLESİ VE SEVENLERİ KATILDI
    Karşıyaka Camisinde kılınan cenaze namazına Çantay'ın annesi Zeliha, babası Erşed ile kardeşleri Betül ve Erinç ile yakınları katıldı.

    Karahan Çantay'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

    Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle karıştığı kazada yaşamını yitiren Karahan Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK 69 sefer sayılı uçağıyla dün yurda getirilmişti.

        İstanbul Havalimanındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Çantay'ın cenazesi kardeşi Erinç Çantay'a teslim edilmişti.

        Çantay'ın cenazesi defnedilmek üzere kara yoluyla memleketi Ankara'ya gönderilmişti.

        ERKEK GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ
        21 Aralık 1973'te Ankara'da doğan Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü'nde okudu.

        1995'te "Mr. Turkey" yarışmasında birinci seçilen Çantay, İstanbul'da ilk kez düzenlenen "Mr. World" Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil ederek üçüncü oldu.

        Çantay, mankenlik ve fotomodellik yaptı, film ve dizilerde rol aldı. Uzun süredir Tayland'da yaşadığı bilinen ünlü model Karahan Çantay, başkent Bangkok'ta matematik öğretmenliği yapıyordu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Tayland'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı