Tayland'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli 48 yaşındaki eski manken ve oyuncu Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı.
AİLESİ VE SEVENLERİ KATILDI
Karşıyaka Camisinde kılınan cenaze namazına Çantay'ın annesi Zeliha, babası Erşed ile kardeşleri Betül ve Erinç ile yakınları katıldı.
Karahan Çantay'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle karıştığı kazada yaşamını yitiren Karahan Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK 69 sefer sayılı uçağıyla dün yurda getirilmişti.