Kuruluş Osman 50.bölüm fragmanında; Osman'ı mağlup gidişata düşürmeye can atanlar şipşak işbirliği gerçekleştirdi. Çıkarlarını koruyanlar aynı safta yer alırken Kuruluş Osman yeni kısım fragmanında risk şekil değiştirmiştir. Bağımsız devlet fikriyle hareket eden Osman Bey Türk beylerini düzenlediği toyda bir araya getirdi ve İnegöl Kalesi'ni fethetme planının detaylarını onlarla paylaştı. Osman Bey'in Türk birliğini sağlamasına engel olmak isteyen Togay ise toya bir saldırı düzenledi. Malhun Hatun'un babası Umur Bey'i vuran ve peşine düşenleri uçan ateşle etkisiz hale getiren Togay ortalığı karıştırmaya başardı. Bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanında heyecan doruklara çıkarken akıllara "Togay yoksa Noyan'ın oğlu mu?" sorusu getirmişti.
KURULUŞ OSMAN 50.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Diriliş Ertuğrul yapımıyla gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde nam salan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğinde de Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram ikilisinin bulunduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler çıkaran Kuruluş Osman 50.bölümüyle 17 Mart Çarşamba tarihinde saat 20:00'da akıllardan silinmeyecek sahneleriyle dizi severlerin huzuruna geçecek.
KURULUŞ OSMAN 50.BÖLÜM FRAGMANINDA DEV TRANSFER!
Olay örgüsünü Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın yazdığı, genel yönetmenliğinde Metin Günay'ın yer aldığı, gerek zengin oyuncu kadrosu gerekse etkileyici senaryosu ve başarılı prodüksiyonu ile gerilim tufanı estirerek her hafta birincilik tahtını hiçbir rakibine kaptırmayan Kuruluş Osman 50.bölüm fragmanı aktarıldı. Kuruluş Osman'da usta isim Teoman Kumbaracıbaşı'nın üstlendiği Kara Şaman Togay karakterinin gelişi izleyenleri heyecanlandırdı.