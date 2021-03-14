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    sırlarıyla gitti: lı arkadaşının o mesajı herkesi üzdü

    'da hayatını kaybeden eski manken 'ın cenazesi 'ye getirildi. Çantay'ın Taylandlı arkadaşı Kulsrethsiri, duygulu bir mesaj paylaştı: Karahan, kız kardeşımın aşkı ve bu (aşk) hala sürüyor. sonsuza kadar...

    Sonsuz aşk

    Tayland'ın başkenti 'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu 'ın cenazesi (THY)'nın tarifeli seferiyle 'ye getirildi.

    y'ın lı arkadaşı srethsiri de Türkiye'ye geldi. Çantay'ı erkek kardeşi gibi gördüğünü belirten Kulsrethsiri, onunla ya Ja Junso'nun birlikte çekilen fotoğraflarına Instagram sayfasında yer verdi.

    Osira007 adını kullanan Kulsrethsiri, duygusal bir mesaj da yazdı. "Kadere inanır mısınız? Ben inanırım" diye başlayan paylaşımında Çantay'ı erkek kardeşi gibi gördüğünü belirterek "Gurur duyduğum şey onunla kız kardeşimin birbirlerine aşık olduğunu ve aralarından biri ölünceye kadar birlikte değerli zamanlar geçirdiğini görmek. Ve bu (aşk) hala sürüyor. Sonsuza kadar" sözleriyle sürdürdü.

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    Haberler Yaşam Karahan Çantay sırlarıyla gitti: Taylandlı arkadaşının o mesajı herkesi üzdü