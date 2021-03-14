Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Türk Hava Yolları (THY)'nın tarifeli seferiyle Türkiye'ye getirildi.

Karahan Çantay'ın Taylandlı arkadaşı Sira Kulsrethsiri de Türkiye'ye geldi. Çantay'ı erkek kardeşi gibi gördüğünü belirten Kulsrethsiri, onunla Chanya Ja Junso'nun birlikte çekilen fotoğraflarına Instagram sayfasında yer verdi.

Osira007 adını kullanan Kulsrethsiri, duygusal bir mesaj da yazdı. "Kadere inanır mısınız? Ben inanırım" diye başlayan paylaşımında Çantay'ı erkek kardeşi gibi gördüğünü belirterek "Gurur duyduğum şey onunla kız kardeşimin birbirlerine aşık olduğunu ve aralarından biri ölünceye kadar birlikte değerli zamanlar geçirdiğini görmek. Ve bu (aşk) hala sürüyor. Sonsuza kadar" sözleriyle sürdürdü.