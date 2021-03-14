Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Tayland'da hayatını kaybeden Karahan Çantay'a Bangkok’lu sevgiliden duygusal mesaj...
1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay geçirdiği kaza sonucunu hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Karahan Çantay'ın Bangkok'lu sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı. 47 yaşında hayata veda eden Karahan Çantay'ın ölümünün ardından sevgilisinden gelen duygusal mesaj magazin gündeminde yerini alırken, Çantay'ın kardeşinden de dikkat çeken açıklamalar geldi.
14.03.2021 10:28
- Son Güncelleme: 14.03.2021 10:28
1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 47 yaşındaki hayata veda eden eski modelin sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı.
Karahan Çantay'ın cenazesi bugün Türkiye'ye getirildi. Çantay'ın cenazesi İstanbul'a getirildikten sonra otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesinin, Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
"ÖLENE KADAR SEVECEĞİM"
Cenazesi Türkiye'ye getirilen Karahan Çantay'ın Taylandlı sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı. Bangok'lu sevgili, Karahan Çantay'ın ölümünün ardından, 'Ölene kadar Karahan Çantay'ı seveceğim.' mesajını gönderdi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi kardeşi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.