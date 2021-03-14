Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Tayland'da hayatını kaybeden Karahan Çantay'a Bangkok’lu sevgiliden duygusal mesaj...

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay geçirdiği kaza sonucunu hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Karahan Çantay'ın Bangkok'lu sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı. 47 yaşında hayata veda eden Karahan Çantay'ın ölümünün ardından sevgilisinden gelen duygusal mesaj magazin gündeminde yerini alırken, Çantay'ın kardeşinden de dikkat çeken açıklamalar geldi.

14.03.2021 10:28 - Son Güncelleme: 14.03.2021 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





