Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda; Büyük krizin patlak vermesi neticesinde narkotik ekibi tarafından hapsedilip cezaevine yerleştirilen Hızır ve Doğan uğradıkları ihaneti ortaya çıkarmaya muvaffak olmuştur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185.son kısımda; Hızır'ın onayını alması üzerine harekâtların mesullüğünü devralan Alparslan maksatlarını zaferle sonuçlandırmak dört koldan hamle planları hazırlarken sağlık kurumuna yatırılan Orhan'ı gözüne kestirmiştir. Diziseverler heyecan dolu 185. bölümün ardından şimdi de EDHO 186. bölüm için araştırmalarına başladılar. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186.BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölüm fragmanı yayında.
İşte fragman:
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölümüyle 16 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.