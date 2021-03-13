13 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı?

SURVIVOR'DA BU HAFTA!

Survivor Türkiye'de bu akşam yine kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Mükemmel mücadelelerin yaşandığı, heyecanın doruğa çıktığı 1. dokunulmazlık oyununda farklı bir parkur yarışmacıların karşısına çıktı. Avantajı kazanan Gönüllülerin seçimi ile başlayan oyunda iki takımın yarışmacıları da parkurda tüm güçleri ile mücadele etti. Oyunda Gönüllüler, 8-5 öne geçmeyi başardı.

Ünlüler takımı, iki sayı ile farkı bire indirdi. Skor 9-7 olunca iki takım en iyilerini seçti. Bu yarışmacılar, Ünlülerden Melis ile Batuhan, Gönüllülerden Aleyna Kalaycıoğlu ve Poyraz idi. İlk karşılaşmada Melis, Aleyna'ya karşı galip geldi ve skoru 9-8 yaptı. Sonraki oyunda ise Batuhan, Poyraz'ı yenerek skoru 9-9 yaptı ve oyun bayrak yarışına kaldı.

Survivor'da dokunulmazlık oyunu bayrak yarışı için Ünlülerden İsmail - Merve, Gönüllülerden Ayşe - Steven çıktı. Atıcılar ise Merve ile Steven idi. Bayrak yarışında 10 sembolü devirmeleri gerekiyordu. Nefeslerin tutulduğu atışlarda kazanan takım Ünlüler oldu ve ilk dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla Ünlüler kazandı.