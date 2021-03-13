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    • Magazin
    • 13.03.2021 23:58
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    • 13.03.2021 23:59
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    13 Mart kim oldu? hangi takım kazandı?

    13 Mart tarihli Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. 13 Mart kim oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. hangi takım kazandı sorusunun cevabı arama motorlarında merak ediliyor. 13 Mart Cumartesi akşamı 10. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin sonunda bir kişi haftanın eleme adayı olarak belli oluyor.

    takvim.com.tr
    13 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı?

    Survivor eleme adayı kim oldu? 13 Mart Survivor eleme adayı yarışmacıların izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı sorusunun cevabı belli olurken, kaybeden takımdan bir kişi ise eleme adayı olarak belirlenmiş olacak. İşte, 13 Mart Survivor eleme adayı hakkında merak edilenler!

    SURVIVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

    Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Kıran kırana geçen mücadelede, Ünlüler takımı, Gönüllüler takımından daha iyi bir performans ortaya koyarak 10-9 skorla maçı kazanan taraf oldu.

    13 MART SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı konsey gecesinde bir isim verecek. İkinci ve üçüncü eleme adayları yarın oynanacak oyunla belirlenecek. Adadan elenen isim ve son 2 eleme adayı ise salı günü SMS birincilerinin belli olmasıyla sonuçlanacak.

        SURVIVOR'DA BU HAFTA!

        Survivor Türkiye'de bu akşam yine kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Mükemmel mücadelelerin yaşandığı, heyecanın doruğa çıktığı 1. dokunulmazlık oyununda farklı bir parkur yarışmacıların karşısına çıktı. Avantajı kazanan Gönüllülerin seçimi ile başlayan oyunda iki takımın yarışmacıları da parkurda tüm güçleri ile mücadele etti. Oyunda Gönüllüler, 8-5 öne geçmeyi başardı.

        Ünlüler takımı, iki sayı ile farkı bire indirdi. Skor 9-7 olunca iki takım en iyilerini seçti. Bu yarışmacılar, Ünlülerden Melis ile Batuhan, Gönüllülerden Aleyna Kalaycıoğlu ve Poyraz idi. İlk karşılaşmada Melis, Aleyna'ya karşı galip geldi ve skoru 9-8 yaptı. Sonraki oyunda ise Batuhan, Poyraz'ı yenerek skoru 9-9 yaptı ve oyun bayrak yarışına kaldı.

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu bayrak yarışı için Ünlülerden İsmail - Merve, Gönüllülerden Ayşe - Steven çıktı. Atıcılar ise Merve ile Steven idi. Bayrak yarışında 10 sembolü devirmeleri gerekiyordu. Nefeslerin tutulduğu atışlarda kazanan takım Ünlüler oldu ve ilk dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla Ünlüler kazandı.
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