13 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 13 Mart Survivor eleme adayı yarışmacıların izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı sorusunun cevabı belli olurken, kaybeden takımdan bir kişi ise eleme adayı olarak belirlenmiş olacak. İşte, 13 Mart Survivor eleme adayı hakkında merak edilenler!
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?
Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Kıran kırana geçen mücadelede, Ünlüler takımı, Gönüllüler takımından daha iyi bir performans ortaya koyarak 10-9 skorla maçı kazanan taraf oldu.
13 MART SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı konsey gecesinde bir isim verecek. İkinci ve üçüncü eleme adayları yarın oynanacak oyunla belirlenecek. Adadan elenen isim ve son 2 eleme adayı ise salı günü SMS birincilerinin belli olmasıyla sonuçlanacak.