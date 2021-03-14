Asuman Krause’ye dava şoku! 43 bin lira...

Asuman Krause'ye dava şoku! Krause, Endemol Medya'ya açtığı dava sırasında görevini yerine getirmediği ve güvenini sarstığı için görevden azlettiği ve herhangi bir ödeme yapmadığı avukatının aleyhine açtığı davayı kaybetti.
Krause, Endemol Medya ile yaşadığı sorunu bir başka avukat ile çözüme ulaştırdı. Ancak ilk avukatı Aydın Kurban, vekalet ücretini alamadığı için konuyu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne götürdü.
Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davada mahkeme, Aydın Kurban lehine karar verdi. Mahkeme, avukatın üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ve dava masrafları olduğu için davanın kısmen kabulüne karar verdi.