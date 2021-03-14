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    • 14.03.2021 09:50
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    ’ye dava şoku! 43 bin lira...

    Manken icra takibini ihmal ettiğini iddia ettiği eski avukatını azledip ücretini ödemedi. Mahkeme, avukatın üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ve dava masrafları olduğu için davanın kısmen kabulüne karar verdi. 760 bin liralık anlaşma göz önünde bulundurularak Asuman Krause'nin, 'a vekalet ücreti olarak 43 bin lira ödemesine karar verildi.

    Asuman Krause’ye dava şoku! 43 bin lira...

    Asuman Krause'ye dava şoku! Krause, Endemol Medya'ya açtığı dava sırasında görevini yerine getirmediği ve güvenini sarstığı için görevden azlettiği ve herhangi bir ödeme yapmadığı avukatının aleyhine açtığı davayı kaybetti.

    Krause, Endemol Medya ile yaşadığı sorunu bir başka avukat ile çözüme ulaştırdı. Ancak ilk avukatı Aydın Kurban, vekalet ücretini alamadığı için konuyu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne götürdü.


    Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davada mahkeme, Aydın Kurban lehine karar verdi. Mahkeme, avukatın üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ve dava masrafları olduğu için davanın kısmen kabulüne karar verdi.

        Endemol Medya ile yaptığı 760 bin liralık anlaşma göz önünde bulundurularak Asuman Krause'nin, Aydın Kurban'a vekalet ücreti olarak 43 bin lira ödemesine karar verildi.

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