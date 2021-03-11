Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı araştırılıyor. ATV'de her Perşembe akşamı izleyicilerle buluşan ve heyecan uyandıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta; Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 87. BÖLÜM İZLE!
Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BU HAFTA!
Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.
Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir. İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildir. O sırada, ilanı gören Şermin de koşarak konağa gidecektir.