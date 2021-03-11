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    • 11.03.2021 20:12
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    • 11.03.2021 20:12
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    87. bölüm canlı izle! izle!

    ATV dizisi 87. bölüm canlı izle! izleme ekranı dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. ATV'de her Perşembe günü izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde heyecan dolu sahneler yaşanacak. Demir ve Ümit Çukurova'ya dönerken, bu arada Fekeli de Fikret'in yokluğundan şüphelenip onun peşine düşecek. İşte, izleme linki!

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    Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!

    Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı araştırılıyor. ATV'de her Perşembe akşamı izleyicilerle buluşan ve heyecan uyandıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta; Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 87. BÖLÜM İZLE!

    Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BU HAFTA!

    Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.

    Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir. İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildir. O sırada, ilanı gören Şermin de koşarak konağa gidecektir.

        İstanbul'da gerçekleri araştıran Züleyha, Adnan Yaman'ın bu kadar acımasız olabileceğine inanmamaktadır. Mektupları yazan her kimse, bazı şeyler yerine oturmamaktadır. Sevda ise ne olursa olsun, bir çocuğu ortada bırakabilmiş bir adamı sevdiğine çok üzgündür. Öğrendiklerinin ağırlığı ile daha fazla İstanbul'da kalmadan Adana'ya dönerler. Döner dönmez de Züleyha'yı acilen şirkete çağırırlar. Demir'in ne zaman döneceğini bilemediklerinden Züleyha'dan birkaç imza atmasını isterler.

        Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrenir. Demir, Leyla ve Adnan için pek çok değişiklik yapmıştır. İşini bitiren Züleyha eve gitmek için odasından çıkar. Ancak sonra kendisinden kimse haber alamaz!

        Akşam olup Züleyha eve dönmeyince, Saniye ve Sevda korkmaya başlar. Şermin'in de dahil olmasıyla, ne yapacaklarına karar verirler. Şermin, Demir'i bulmaya çalışırken, Sevda ve Saniye Fekeli'den yardım isteyecektir.

        Şermin, Demir'i ararken, çok önemli başka bir bilgiye ulaşır. Tüm Adanalılar da, çevre illere kadar her yerde, her taşın altında her köşede hanımağalarını aramaya başlar. Ancak Züleyha'dan da arabasından da tek bir iz yoktur! Tüm bunlar olup biterken, Demir ve Ümit Çukurova'ya dönerler! Bu arada Fekeli de Fikret'in yokluğundan şüphelenip onun peşine düşer.
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