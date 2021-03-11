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    • 11.03.2021 16:53
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    • 11.03.2021 16:53
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    Yiğit Poyraz gerçekleri bir ifşa oldu!  jürisi  gerçeği şoke etmişken şimdi de sevgilisi...

    TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü izleyiciyle buluşan 2021'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri 26 yaşındaki başarılı yarışmacı , nam-ı diğer Poyraz oldu. Kısa bir sakatlık sürecinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam eden Yiğit Alp Poyraz, şampiyonluğun adaylarından biri olarak gösteriliyor. Özellikle kadınların dikkatini çeken Yiğit Alp Poyraz hakkında araştırma yapanlar en çok da sevgilisini merak ediyor. Yarışmanın en çok konuşulan ve takımını kurtaran isim olarak anılan Yiğit Alp Poyraz'ın bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıkmıştı. Henüz tam bunun etkisi devam ederken sevgilisiyle olan fotoğrafı hayranlarını şaşırttı.

    Survivor Yiğit Poyraz gerçekleri bir ifşa oldu!

    Survivor Yiğit Poyraz gerçekleri bir ifşa oldu! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu gerçeği şoke etmişken şimdide de sevgilisi... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri. Gönüllüler takımını kurtaran isimlerden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıktı. Tam bunun etkisi dinerken sevgilisiyle olan fotoğrafı şaşkınlık yarattı.

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu seyirciyi ekrana kilitleyen efsane yarışma Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ediyor. Adadaki zorlu mücadelesiyle adından söz etiiren Survivor yarışmacı kadrosuyla da dikkat çekiyor. Özellikle gönüllüler takımının yakışıklı yarışmacısı Poyraz'ın özel hayatı sosyal medyada merak konusu oldu.

    Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Genç yarışmacı bu macerasını şöyle anlatmıştı "Üniversite üçüncü sınıfta 1 sene Avustralya'ya gittim ve eğitim aldım. O süre zarfında 1 sene Somer Şef'in restoranında çalıştım! Çok güzel bir maceraydı benim için."

        Yiğit Alp Poyraz hakkındaki bu bilgi herkesi şaşırtırken, çok daha şaşırtan gerçekler de ortaya çıktı. Meğer Yiğit Alp Poyraz bir reklam yıldızıymış aynı zamanda.

        1994 doğumlu yarışmacının bir giyim firmasının reklamında rol aldığı ortaya çıktı. Zaten tekstil mümessilliği yapan yarışmacı hakkında bu çok şaşırtıcı bir şey değil.

        Yiğit Alp Poyraz'ın bu kez de sevgilisiyle fotoğrafları sosyal medyada afişe oldu ve kısa sürede yayıldı.

            Her hafta SMS birinciliğini alan gönüllüler takımının final adaylarından gösterilen Yiğit Poyraz'ın sevgilisi ile çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

            Survivor Poyraz'ın sevgilisini öperken çektirdiği pozu ise gündem oldu. Ancak daha sonra çiftin ayrıldığı ve fotoğrafların eski olduğu gerçeği kısa sürede ortaya çıktı.

            SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

            Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
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            Haberler Magazin Survivor Yiğit Poyraz gerçekleri bir ifşa oldu! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu gerçeği şoke etmişken şimdi de sevgilisi...