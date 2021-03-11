HAYALİM STAR OLMAK DEĞİLDİ

Sence hiç olumsuz etkileri oldu mu? Olumsuz olarak nitelendirebileceğin durumlar yaşadın mı?

Siz kendiniz nasıl var olmak isterseniz öyle var oluyorsunuz, siz kendinizi entegre ediyorsunuz bazı durumlara. Sen kendini nasıl görmek istiyorsan o biçime sokuyorsun. Ben de kendimi başta zaten bir Youtuber olarak görüyordum ve hayalim hiçbir zaman ben şarkıcı olmak istiyorum ya da ben bir star olmak istiyorum şeklinde olmadı. Benim hedefim hep verimli bir müzisyen olabilmekti. Kendi şarkılarımı ve kendi müziğimi kendim yapabilmekti. Ben hep buna ulaşmaya çalıştım ve bunun için savaş verdim. Sosyal medya bunun bir parçasıydı zaten, ben her şeyi kendim yapmak istediğim için reklamımı da sosyal medya üstünden kendim yapıyorum büyük oranda. Ben kendimi bu kalıpta görmek istediğim için bu kalıba soktum. Ben bir megastar olmak isteseydim bambaşka bir yol izlemem gerekirdi çünkü bu doğru bir yol değil. Çok daha kapalı ve insandan uzak bir yolda olmam gerekiyordu. Ben bunu seçmedim ve seçmeyeceğim çünkü benim için sağlıklı iletişimin yolu bu değil, bir şarkı yaptım kenara çekileyim değil. Ben kendimi nasıl görmek istiyorsam insanlara da öyle gösteriyorum kendimi.

"REYNMEN'E ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarmasıyla ilgili neler düşünüyorsun? Çok fazla fenomen şarkı çıkarıyor çünkü.

Onlar da zaten kendilerini asla ben müzisyenim, şarkıcıyım şeklinde lanse etmiyorlar. Bunu Reynmen yani Yusuf Aktaş bile yapmıyor ki çok güzel bir sesi ve şarkıları var. Ben bunu çok saygı duyuyorum mesela çünkü olmadığı biri gibi göstermiyor kendini, bunu gerçekten kanalında bir renk olsun diye ve hayranlarının bu tarz talepleri olduğu için onların gönlü olsun diye yaptıklarını her zaman söylüyorlar.

Bunu doğru buluyor musun peki bir müzisyen olarak? Sadece yapmış olmak için yapılmasını?

Bu konuda benim konuşmaya çok hakkım yok çünkü adamın kendi kanalı sonuçta şarkıyı yapar da yapmaz da. Aralarında güzelleri var yani benim kulağıma hitap eden diyeyim. Tabi bana hitap etmeyenler de var ya da Enes gibi güzel prodüksiyonlar yapanlar da var. Bunu zaten o kişilerin hayranları değerlendiriyor yani şimdi bana söz düşmez burada ki zaten adam benim için yapmıyor bunu, onlar için yapıyor. Beni ilgilendirmez, keyfine yapıyor adam.

Bugüne kadar birlikte çalışmaktan en çok keyif aldığın sanatçı kim oldu?

İsmail YK! Gerçekten cevap verirken düşünmedim bile. Ego bu işlerle uğraşan herkes de var. Bende de var, sende de vardır çünkü medya seni buraya sürüklüyor bir şekilde. Sevenlerin oluyor, sevmeyenlerin oluyor ve sevmeyenlerin bile bir yerde egonu tatmin ediyor. Bunun ne ölçüde olduğu çok önemli gerçekten ve hayatımda bu kadar egolarından sıyrılmış bir sanatçıyla birlikte çalışmadım. O yüzden İsmail abi diyorum.