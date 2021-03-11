Geçtiğimiz yıl çıkardığı Galaksi şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan Ece Mumay, bu zamana kadar çalışmaktan en çok keyif aldığı sanatçının ise İsmail YK olduğunu belirterek, "Tek projeyle kalmayı düşünmüyoruz İsmail abi ile çünkü çok güzel bir hukukumuz oldu. Son derece alçak gönüllü ve karşısındaki insanı övmekten asla çekinmeyen biri. Çok güzel şeyler söyledi bana kendi nazarında ve benimde çok hoşuma gitti. Biz daha çalışırız onunla beraber." dedi.
Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından TikTok'ta 2.9 milyon takipçisi bulunan Ece Mumay, dijital medyanın müzik hayatına büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Benim hedefim hep verimli bir müzisyen olabilmekti. Kendi şarkılarımı ve kendi müziğimi kendim yapabilmekti. Ben hep buna ulaşmaya çalıştım ve bunun için savaş verdim. Sosyal medya bunun önemli bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.
İşte kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatan Ece Mumay röportajının tüm detayları...
İsmail YK ile birlikte onun eski şarkılarından olan Dokuz Mevsim'i seslendirdiniz, nasıl bir süreç oldu? Nereden çıktı bu fikir? İsmail YK ile birlikte çalışmak nasıldı senin için?
Ben zaten İsmail abinin şarkılarıyla büyümüş nesildenim, kendisi gerçekten çok özel bir insan. İşine bu kadar saygı duyan, işini bu kadar çok seven az insanla çalıştım bu zamana kadar. O da TikTok'ta çok aktif aslında ve ben de onun videolarını görerek aklıma getirdim bu fikri. Sonra tamamen böyle canımın istediği şekilde instagramdan yazdım ve böyle bir teklifte bulundum ona.
"İSMAİL YK İLE TEK PROJEDE KALMAYACAĞIZ!"
İsmail YK senin için ne düşünüyor? Hiç düşüncelerini paylaştı mı?
Tabi ki, biz bu süreçte çok konuştuk kendisiyle. Sadece iş güç değil, neler yapıyoruz, daha neler yapabiliriz ileri ki zamanlarda gibi de konuştuk. Tek projeyle kalmayı düşünmüyoruz İsmail abi ile çünkü çok güzel bir hukukumuz oldu. Son derece alçak gönüllü ve karşısındaki insanı övmekten asla çekinmeyen biri. Çok güzel şeyler söyledi bana kendi nazarında ve benimde çok hoşuma gitti.
Yeni projeler ile ilgili bir konuşmanız ya da girişiminiz oldu mu?
İsmail abi ile belki herhangi bir şarkıyı birbirimize hediye edebiliriz diye düşündük. Birlikte yazıp, İsmail abi okuyabilir ya da ben okuyabilirim sadece gibi konuştuk. Biz daha çalışırız onunla beraber yani.
Devamını bekliyoruz o halde, umarım güzel işler çıkacaktır. Enes Batur da bu süreç içerisinde yeni bir şarkı çıkardı. Sen şarkıyı dinledin mi? Nasıl değerlendiriyorsun dinlediysen?
Evet dinledim ve şarkının klibi çok güzel olmuş gerçekten iyi bir hikaye anlatıyor. Enes zaten bildiğim kadarıyla biraz işin o tarafıyla gündeme gelmeyi seven bir insan. İnsanlara hikayelerini anlatmayı ve göz önünde canlandırmayı seviyor. Bence çok takdir edilmesi gereken bir yönü bu Enes'in. Şarkıyı da dinledim, o da gayet güzel zaten Enes, Özkanlar ile birlikte çalışıyor genel olarak şarkılarında. Onlar da kaliteli müzisyenler ve güzel işler çıkarıyorlar.
HAYALİM STAR OLMAK DEĞİLDİ
Sence hiç olumsuz etkileri oldu mu? Olumsuz olarak nitelendirebileceğin durumlar yaşadın mı?
Siz kendiniz nasıl var olmak isterseniz öyle var oluyorsunuz, siz kendinizi entegre ediyorsunuz bazı durumlara. Sen kendini nasıl görmek istiyorsan o biçime sokuyorsun. Ben de kendimi başta zaten bir Youtuber olarak görüyordum ve hayalim hiçbir zaman ben şarkıcı olmak istiyorum ya da ben bir star olmak istiyorum şeklinde olmadı. Benim hedefim hep verimli bir müzisyen olabilmekti. Kendi şarkılarımı ve kendi müziğimi kendim yapabilmekti. Ben hep buna ulaşmaya çalıştım ve bunun için savaş verdim. Sosyal medya bunun bir parçasıydı zaten, ben her şeyi kendim yapmak istediğim için reklamımı da sosyal medya üstünden kendim yapıyorum büyük oranda. Ben kendimi bu kalıpta görmek istediğim için bu kalıba soktum. Ben bir megastar olmak isteseydim bambaşka bir yol izlemem gerekirdi çünkü bu doğru bir yol değil. Çok daha kapalı ve insandan uzak bir yolda olmam gerekiyordu. Ben bunu seçmedim ve seçmeyeceğim çünkü benim için sağlıklı iletişimin yolu bu değil, bir şarkı yaptım kenara çekileyim değil. Ben kendimi nasıl görmek istiyorsam insanlara da öyle gösteriyorum kendimi.
"REYNMEN'E ÇOK SAYGI DUYUYORUM"
Sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarmasıyla ilgili neler düşünüyorsun? Çok fazla fenomen şarkı çıkarıyor çünkü.
Onlar da zaten kendilerini asla ben müzisyenim, şarkıcıyım şeklinde lanse etmiyorlar. Bunu Reynmen yani Yusuf Aktaş bile yapmıyor ki çok güzel bir sesi ve şarkıları var. Ben bunu çok saygı duyuyorum mesela çünkü olmadığı biri gibi göstermiyor kendini, bunu gerçekten kanalında bir renk olsun diye ve hayranlarının bu tarz talepleri olduğu için onların gönlü olsun diye yaptıklarını her zaman söylüyorlar.
Bunu doğru buluyor musun peki bir müzisyen olarak? Sadece yapmış olmak için yapılmasını?
Bu konuda benim konuşmaya çok hakkım yok çünkü adamın kendi kanalı sonuçta şarkıyı yapar da yapmaz da. Aralarında güzelleri var yani benim kulağıma hitap eden diyeyim. Tabi bana hitap etmeyenler de var ya da Enes gibi güzel prodüksiyonlar yapanlar da var. Bunu zaten o kişilerin hayranları değerlendiriyor yani şimdi bana söz düşmez burada ki zaten adam benim için yapmıyor bunu, onlar için yapıyor. Beni ilgilendirmez, keyfine yapıyor adam.
Bugüne kadar birlikte çalışmaktan en çok keyif aldığın sanatçı kim oldu?
İsmail YK! Gerçekten cevap verirken düşünmedim bile. Ego bu işlerle uğraşan herkes de var. Bende de var, sende de vardır çünkü medya seni buraya sürüklüyor bir şekilde. Sevenlerin oluyor, sevmeyenlerin oluyor ve sevmeyenlerin bile bir yerde egonu tatmin ediyor. Bunun ne ölçüde olduğu çok önemli gerçekten ve hayatımda bu kadar egolarından sıyrılmış bir sanatçıyla birlikte çalışmadım. O yüzden İsmail abi diyorum.