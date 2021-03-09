Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tedavilere rağmen kurtarılamadı. Rasim Öztekin'i n ölüm haberi sanat camiası başta olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden yaralarken usta sanatçının hayatı ve ailesi ile ilgili araştırmalarda devam ediyor. Usta sanatçı Rasim Öztekin ile 2005 yılında nikah masasına oturan Esra Kazancıbaşı gazeteci kimliği ile biliniyor. 7 Mart akşam saatlerinde usta sanatçının hastaneye kaldırılmasının ardından duygusal bir mesaj paylaşan Esra Kazancıbaşı dün akşam saatlerinde doktorun tüm müdahalelerine rağmen eşi Rasim Öztekin'i kaybettiği haberini öğrendi. İşte Esra Kazancıbaşı hakkında merak edilenler...
7 Mart akşam saatlerinde usta sanatçının hastaneye kaldırılmasının ardından duygusal bir mesaj paylaşan Esra Kazancıbaşı dün akşam saatlerinde doktorun tüm müdahalelerine rağmen eşi Rasim Öztekin'i kaybettiği haberini öğrendi.
ESRA KAZANCIBAŞI KİMDİR?
Esra Kazancıbaşı Öztekin usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in eşi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla ilişkiler bölümü mezunu olan Esra Kazancıbaşı tiyatrocu Rasim Öztekin'le 2005'te ikinci evliliğini yaptı. Kazancıbaşı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır.