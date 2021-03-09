Haleti ruhiyesine yansıyacak gelişme pimi çekti! Kırmızı Oda 28. bölüm fragmanı için heyecan sürerken izleyiciler bu hafta yaşanacak gelişmelere odaklandı. Son bölümde Nazlı (Pınar Deniz) annesinin aşıladığı kaybetme korkusu yüzünden Haluk'la ilişkisinin yarım kaldığını söylerken, kendisini bir türlü sevememekten yakındı. Doktor Hanım, tasarladığı olumsuz düşüncelerin hayatını belirlediğini Nazlı'ya hatırlattı. Ayrıca Sadi doktora babaannesinin kaybından sonra yaşadıklarını anlattı. Doktor Hanım ise Sadi'nin bastırdığı korkuların panik atak olarak geri döndüğünü teşhis etti. Bölüm sonrası Kırmızı Oda 28. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. Ancak dizinin fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz'un kendisine aşık olduğuna inanarak hataya düştüğünü anlatan Kumru'ya (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım artık kendisine merhamet gösterme zamanının geldiğini söyledi.