Ramo'da geçtiğimiz bölümlerde Atilla Olgaç tarafından canlandırılan Yıldırım karakterinin Ramo tarafından öldürülmesi heyecan yaratmıştı. Ancak geçen hafta yayınlanan son bölümde dizinin senaristi izleyicilere ters köşe yaptı. Yıldırım'ın ikiz karakteri ortaya çıktı ve Ramo büyük bir şok yaşadı. Yıldırım'ın ikiz kardeşi olan Kaptan Kudret herkese büyük bir gözdağı verdi. Kurtlar Vadisi'nde Kılıç karakteriyle adeta bir efsaneye dönüşen usta oyuncunun böylece Ramo dizisinden ayrılmadığı ortaya çıkardı. Ramo izleyicileri ise alınan bu karardan son derece memnun olduklarını sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla ifade ediyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.