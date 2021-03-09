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    • Magazin
    • 09.03.2021 12:32
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    • 09.03.2021 12:32
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    Yıldırım gitti geldi Kaptan ! 'da senarist sağlam ters köşe yaptı! Kaptan aslında...

    Cuma akşamları heyecanın zirvelere ulaştığı 'da geçen hafta yaşanan gelişmeler "Acaba neler oluyor?" dedirtti. Öldürdüğü Yıldırım'ı karşısında zanneden Ramo, 'in "Bana öyle hayalet gibi bakmayın. Ben Yıldırım değilim. Benim adım Kudret namı diğer Kaptan. Rahmetli Yıldırım'ın ikiz kardeşiyim. Ayrıca diğer iki büyük patrondan biriyim." sözleri karşısına hayrete düştü. Kaptan Kudret o sırada mekanda bulunan kişilerin şaşkınlığı içerisinde onlara yaşamak için tek seçenek sundu. Yaşanan heyecan dolu gelişmeler sonrası izleyiciler bu hafta yaşanacak olayları merakla bekliyor.

    takvim.com.tr
    Ramo'da senaristten ters köşe! Yıldırım aslında...

    Ramo'da geçtiğimiz bölümlerde Atilla Olgaç tarafından canlandırılan Yıldırım karakterinin Ramo tarafından öldürülmesi heyecan yaratmıştı. Ancak geçen hafta yayınlanan son bölümde dizinin senaristi izleyicilere ters köşe yaptı. Yıldırım'ın ikiz karakteri ortaya çıktı ve Ramo büyük bir şok yaşadı. Yıldırım'ın ikiz kardeşi olan Kaptan Kudret herkese büyük bir gözdağı verdi. Kurtlar Vadisi'nde Kılıç karakteriyle adeta bir efsaneye dönüşen usta oyuncunun böylece Ramo dizisinden ayrılmadığı ortaya çıkardı. Ramo izleyicileri ise alınan bu karardan son derece memnun olduklarını sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla ifade ediyor.

    RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.

    Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.

    Ramo bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

    RAMO YILDIRIM'I ÖLDÜRMÜŞTÜ

    Büyük savaşın fitili ateşlendi. Ramo hem Sibel'i kurtarmayı başardı, hem de finalde büyük patron Yıldırım'ı öldürdü. Ramo'nun "Kıyamet kopacak!" sözleri ise bundan sonra olacakların mesajını verdi. Ramo, Doğu ile birlikte Yıldırım'ın evini bastı. Yıldırım'a, Mazhar'ı aratarak Sibel'i bırakmasını istedi.

        Yıldırım, Ramo'nun isteğini yapmak zorunda kalınca Sibel, Mazhar'ın elinden kurtuldu. Mazhar, Sibel'in gitmesine izin verdi ancak Ramo'nun Yıldırım'la işi bitmemişti.

        Sibel'in kurtulmasıyla istediğini elde eden Ramo, büyük patron Yıldırım'ın işini bitirdi. Ramo'nun büyük patronu öldürmesiyle İstanbul'da dengelerin nasıl değişeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

        ATTİLA OLGAÇ KİMDİR?

        Attila Olgaç 28 Temmuz 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sanatçı, oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu. Kıbrıs Barış Harekâtına katılmıştır. "Gazi" unvanı olan tek sanatçıdır.

            Kurtlar Vadisi'nde Atilla Olgaç, Kılıç karakterini canlandırdı ve dikkat çeken en önemli isimlerden oldu.

            OYNADIĞI DİZİLER

            Arka Sokaklar -2017- İlhan Kansu
            Pars: Narkoterör - 2008 - Mehdi Kadirgil
            Yıldızlar Savaşı - 2007 - Macit
            Yağmurdan Sonra - 2006 - Enki Ziya Alan
            Hayat Bilgisi - 2003-2006 - Hidayet Hoca
            Kurtlar Vadisi - 2003-2005 - Kılıç

            Kibar Ana - 2002 - Feyzullah
            Yapayalnız - 2001
            Vay Anam Vay - 2001-2002 - Feyzullah
            Bana Babamı Anlat - 2000 -Şah

                Mercan Kolye - 1998 -Seyfi
                Yangın Ayşe - 1997 -Temel
                Gözlerinde Son Gece - 1996
                Özlem, Düne... Bugüne... Yarına... - 1995
                Vur Hançerini Kadınım - 1987
                Kuruluş / Osmancık - 1987 - Selçuklu Beyi Alişar
                Ağıt - 1971
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