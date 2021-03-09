Ramo'da geçtiğimiz bölümlerde Atilla Olgaç tarafından canlandırılan Yıldırım karakterinin Ramo tarafından öldürülmesi heyecan yaratmıştı. Ancak geçen hafta yayınlanan son bölümde dizinin senaristi izleyicilere ters köşe yaptı. Yıldırım'ın ikiz karakteri ortaya çıktı ve Ramo büyük bir şok yaşadı. Yıldırım'ın ikiz kardeşi olan Kaptan Kudret herkese büyük bir gözdağı verdi. Kurtlar Vadisi'nde Kılıç karakteriyle adeta bir efsaneye dönüşen usta oyuncunun böylece Ramo dizisinden ayrılmadığı ortaya çıkardı. Ramo izleyicileri ise alınan bu karardan son derece memnun olduklarını sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla ifade ediyor.
RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.
Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.
Ramo bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.
RAMO YILDIRIM'I ÖLDÜRMÜŞTÜ
Büyük savaşın fitili ateşlendi. Ramo hem Sibel'i kurtarmayı başardı, hem de finalde büyük patron Yıldırım'ı öldürdü. Ramo'nun "Kıyamet kopacak!" sözleri ise bundan sonra olacakların mesajını verdi. Ramo, Doğu ile birlikte Yıldırım'ın evini bastı. Yıldırım'a, Mazhar'ı aratarak Sibel'i bırakmasını istedi.