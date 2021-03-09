2 yıldır setlerden uzak kalmıştı! Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Menajerimi Ara dizisine konuk oluyor. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Payitaht Abdülhamid'de rol alan ünlü oyuncu Sedef Avcı, Menajerimi Ara dizisiyle tekrar adından söz ettirecek. Bugüne kadar pek çok ünlü ismin konuk olduğu diziye Sedef Avcı da konuk oluyor. Ünlü oyuncunun konuk olarak kadroya katılmasının ardından izleyicilerin aklına Ezel'deki Bahar ve Kerpeten Ali karakterleri geldi. Sosyal medyada dizinin sıkı takipçileri konu hakkında pek çok paylaşım yaptı. Şimdi izleyiciler pazar günü Menajerimi Ara dizisinde yaşanacak gelişmeleri beklemeye başladı.

SEDEF AVCI MENAJERİMİ ARA DİZİSİNDE!

Son olarak Payitaht Abdülhamid'de Zeynep karakterine hayat veren ve ardından bir markanın reklam yüzü olan Sedef Avcı'nın konuk olarak dizinin kadrosuna katıldı.