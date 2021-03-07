Seren Serengil 'öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' diyerek paylaştı alay konusu oldu! "Photoshop'la duvarlar yamulmuş"
Seren Serengil 'öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' diyerek paylaştı, fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları Serengil'i fena ti'ye aldı. Mustafa Rahman Tohma ile evlilik kararı alan ve son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil Instagram'dan 'Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık sabahları en fanatik olduğum şey...' notuyla yeni bir paylaşımda bulundu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Seren Serengil'in fotoğrafını görenler, "Photoshop'la duvarlar yamulmuş" yorumunda bulundu.
07.03.2021 17:10
- Son Güncelleme: 07.03.2021 17:10
Seren Serengil 'öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' diyerek paylaştı alay konusu oldu! Instagram paylaşımına 'photoshop' uyguladığı iddia edilen Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü.
Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Serengil'e en büyük destek Tohma'dan geldi. Sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmayan Tohma, ilişkilerini farklı bir boyuta taşıdı ve geçtiğimiz ay Seren Serengil'e evlilik teklifinde bulundu.
"PHOTOSHOP'LA DUVARLAR YAMULMUŞ"
Son dönemde verdiği kilolar ve sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil Instagram'dan son olarak bu pozunu paylaştı.
Seren Serengil'in paylaşımını görenler, 'Duvarlar yamuşmuş' yorumunda bulundu. İşte Seren Serengil gibi 'photoshop' kurbanı olan ünlüler...
CANSEL ÇÖRDÜK
'Kısmetse Olur' ile hafızalara kazınan Cansel Çördük'ün paylaşımlarına, "Photoshop'u acilen bırakman lazım, Bahar Candan'a benziyorsun" şeklinde yorumlar yapılıyor.