Seren Serengil 'öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' diyerek paylaştı alay konusu oldu! "Photoshop'la duvarlar yamulmuş"

Seren Serengil 'öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' diyerek paylaştı, fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları Serengil'i fena ti'ye aldı. Mustafa Rahman Tohma ile evlilik kararı alan ve son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil Instagram'dan 'Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık sabahları en fanatik olduğum şey...' notuyla yeni bir paylaşımda bulundu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Seren Serengil'in fotoğrafını görenler, "Photoshop'la duvarlar yamulmuş" yorumunda bulundu.

07.03.2021 17:10 - Son Güncelleme: 07.03.2021 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





