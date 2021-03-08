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    • 08.03.2021 10:09
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    'in eski sevgilisi Can Çelebi hem dayakçı hem de yüzsüz çıktı! Yeni sevgilisini de darp eden Can Çelebi'den şok sözler

    'in eski sevgilisi Can Çelebi hem dayakçı hem de yüzsüz çıktı! Yeni sevgilisini de darp eden Can Çelebi kendini aklamak için kurduğu cümlelerle şoke etti. Eski sevgilisi Ivana Sert’i tartaklayan rallici Can Çelebi’nin, yeni sevgilisi ’nu da darp ettiği ortaya çıkan ve bir ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkartılan Can Çelebi, yaşanan gelişmelerin ardından hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Türkiye’nin en saygın üniversitelerinde eğitim gördüğünü, itibarlı bir iş adamı olduğu belirterek çıkan haberlerin kaldırılmasını talep eden Can Çelebi'nin yüzsüzlüğü pes dedirtti...

    Sabah

    İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi hem dayakçı hem de yüzsüz çıktı! Daha önce eski sevgilisi İvana Sert'i kıskançlık yüzünden tartakladığı iddialarıyla gündeme gelen Can Çelebi'nin başı, yeni kız arkadaşı Kübra Senemay Kılıçoğlu'nun "Beni de darp etti" şikayeti sonrası derde girmişti.

    Genç kadın, Çelebi'den şiddet gördüğünü iddia ederek Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmuştu. Kılıçoğlu, darp raporunu da yanına alarak Çelebi hakkında kendisine ve bulunduğu konuta, okula ve iş yerine bir ay süreyle yaklaşmama kararı çıkartmıştı.

    'SAYGIN BİR İŞ ADAMIYIM BEN'
    GÜNAYDIN'ın magazin gündemine taşıdığı olay sonrası Çelebi, hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu iddia ederek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup erişim engeli talebinde bulundu.


        Hakimliğe sunulan dilekçede, Çelebi'nin ülkenin en saygın üniversitelerinde eğitim görüp otomotiv yan sanayisinde ticaret yapan bir iş adamı olduğu anlatıldı. Çelebi, Kılıçoğlu tarafından kendisinin darp edildiğini, bu konu hakkında da savcılığa şikayette bulunduğunu ifade etti.

        Söz konusu haberlerle hakaret ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini beyan eden Çelebi'nin talebini değerlendiren hakimlik; bu haberlerde hukuka aykırılığın ve kişilik haklarına müdahalenin bulunmadığına, basın özgürlüğü kapsamında olduğuna kanaat getirerek talebi reddetti.

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        Haberler Magazin İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi hem dayakçı hem de yüzsüz çıktı! Yeni sevgilisini de darp eden Can Çelebi'den şok sözler
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