İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi hem dayakçı hem de yüzsüz çıktı! Daha önce eski sevgilisi İvana Sert'i kıskançlık yüzünden tartakladığı iddialarıyla gündeme gelen Can Çelebi'nin başı, yeni kız arkadaşı Kübra Senemay Kılıçoğlu'nun "Beni de darp etti" şikayeti sonrası derde girmişti.