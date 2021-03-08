İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi hem dayakçı hem de yüzsüz çıktı! Daha önce eski sevgilisi İvana Sert'i kıskançlık yüzünden tartakladığı iddialarıyla gündeme gelen Can Çelebi'nin başı, yeni kız arkadaşı Kübra Senemay Kılıçoğlu'nun "Beni de darp etti" şikayeti sonrası derde girmişti.
Genç kadın, Çelebi'den şiddet gördüğünü iddia ederek Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmuştu. Kılıçoğlu, darp raporunu da yanına alarak Çelebi hakkında kendisine ve bulunduğu konuta, okula ve iş yerine bir ay süreyle yaklaşmama kararı çıkartmıştı.
'SAYGIN BİR İŞ ADAMIYIM BEN'
GÜNAYDIN'ın magazin gündemine taşıdığı olay sonrası Çelebi, hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu iddia ederek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup erişim engeli talebinde bulundu.