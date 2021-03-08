Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yapılan çekişmeli dokunulmazlık oyununda 9-9'luk beraberlikle son oyuna giren takımlardan ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın, rakibini yenerek, ünlüler takımına 10. sayıyı ve dokunulmazlık zırhını kazandırdı. Oyunun bu şekilde sonuçlanmasıyla Dominik Cumhuriyet'inde yapılan ada konseyinde gönüllüler takımından adı yazılan isimler ve aldıkları oy sayısı şöyle oldu.

DORA - 3

YUNUS EMRE - 2

ALEYNA ÇALIŞKAN - 5

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu sonuçla gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Çalışkan en fazla eleme oyunu alarak eleme potasına giden isim oldu.