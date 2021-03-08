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    • 08.03.2021 09:47
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    • 08.03.2021 09:47
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    Akşam saatlerinden bu yana ? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TV8’in akşam kuşağında ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmasında neler oldu? Yine çok önemli olan dokunulmazlık için mücadele vardı, peki kazanan Ünlüler mi Gönülüler mi oldu? Kaybeden takım içlerinden birinin eleme adayı olarak çıkması için oylarını verdi. Peki ? İkinci eleme adayı olarak kimin ismi çıktı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor eleme adayı kim oldu?

    Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtı izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Yine heyecan dolu ve kıran kırana bir mücadele vardı ve izleyicileri de ekrana kilitlemeyi başardı. Bu kez dokunulmazlığın sahibi hangi taraf oldu ve içlerinden kimin ismini söyledi? 2021 sezonuna bomba gibi başlayan ve birbirinden iddialı yarışmacıların performans sergilediği Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor.

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Kondüsyon ile bedensel ve psikolojik dayanıklılık gerektiren yarışma programı Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik denilebilecek bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Çekişmeli süren dokunulmazlık mücadelesinde iki takımda skor anlamında eşitlik getiren bir performans çizgisine sahipti.

    Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yapılan çekişmeli dokunulmazlık oyununda 9-9'luk beraberlikle son oyuna giren takımlardan ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın, rakibini yenerek, ünlüler takımına 10. sayıyı ve dokunulmazlık zırhını kazandırdı. Oyunun bu şekilde sonuçlanmasıyla Dominik Cumhuriyet'inde yapılan ada konseyinde gönüllüler takımından adı yazılan isimler ve aldıkları oy sayısı şöyle oldu.

    DORA - 3
    YUNUS EMRE - 2
    ALEYNA ÇALIŞKAN - 5

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Bu sonuçla gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Çalışkan en fazla eleme oyunu alarak eleme potasına giden isim oldu.

        TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

        Bu haftanın takım kaptanlarını belirlemek için ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları oylarını kullandı. Sezon başından beri kaptanlık yapan Barış artık kaptan olmak istemediğini söyledi. Yapılan oylama ile ünlülerde yeni kaptan İsmail oldu. Gönüllülerde ise Yunus Emre Karabacak kaptan seçildi.

        ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Ada şartlarında yarışmacılar için büyük önem taşıyan yiyecek ödülü bu hafta tavuk parçaları içeren menü yiyecek olarak açıklandı. Açlık çeken yarışmacılar ödülü almak için parkurda elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyun öncesi iki takım arasında avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu.

        Bir kez daha oyun için parkurda karşılaşan takımlar bu defa canını dişine taktı. Oyunun başında farkı ünlüler açtı ancak daha sonra gönüllüler takımı rakibine yetişti. Geriden gelen gönüllüler ünlüleri yakaladı ve öne geçti.

        Son turda parkura çıkan Çağrı ve Poyraz oyunun kaderini belirledi. Poyraz'ın atışı ile 10-8 skorla ödül oyunu gönüllülerin oldu.

        ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Renkli anların yaşandığı anlat bakalım da bu hafta da keyifli dakikalar ekranlara geldi. Kazanan takımın yemek elde edeceği oyunda en fazla kelime bilen takım ünlüler oldu. Böylece ünlüler anlat bakalımın galibi oldu.

        Ödül oyunu sırasında Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında iki takım arasında tartışma çıktı. Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevindikten sonra Dora "Sen neye seviniyorsun?" şeklinde çıkış yaptı.
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