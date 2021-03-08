Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtı izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Yine heyecan dolu ve kıran kırana bir mücadele vardı ve izleyicileri de ekrana kilitlemeyi başardı. Bu kez dokunulmazlığın sahibi hangi taraf oldu ve içlerinden kimin ismini söyledi? 2021 sezonuna bomba gibi başlayan ve birbirinden iddialı yarışmacıların performans sergilediği Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kondüsyon ile bedensel ve psikolojik dayanıklılık gerektiren yarışma programı Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik denilebilecek bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Çekişmeli süren dokunulmazlık mücadelesinde iki takımda skor anlamında eşitlik getiren bir performans çizgisine sahipti.
Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yapılan çekişmeli dokunulmazlık oyununda 9-9'luk beraberlikle son oyuna giren takımlardan ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın, rakibini yenerek, ünlüler takımına 10. sayıyı ve dokunulmazlık zırhını kazandırdı. Oyunun bu şekilde sonuçlanmasıyla Dominik Cumhuriyet'inde yapılan ada konseyinde gönüllüler takımından adı yazılan isimler ve aldıkları oy sayısı şöyle oldu.
DORA - 3
YUNUS EMRE - 2
ALEYNA ÇALIŞKAN - 5
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bu sonuçla gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Çalışkan en fazla eleme oyunu alarak eleme potasına giden isim oldu.