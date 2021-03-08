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    • Magazin
    • 08.03.2021 08:57
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    • 08.03.2021 08:57
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    İpini çekecek komployu tezgahladı! : Sus payı verip ağzını kapıyor!

    Her hafta adeta izleyicilerini heyecanla ekran başından ayırmayan 'da sular ısınmaya başladı. Çukurova reyting sonuçlarına göre zirveyi kimseye kaptırmıyor. Dizide son olarak Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkmıştı. Züleyha mektubun gerçekliğinin iyice araştırılması gerektiğini ısrarla söylese de, Demir için artık bu durum bir savaş ilanı olarak kabul edildi. Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emin olarak yola çıkmayı tercih etti ve bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçti. Behice'nin ölümü ve Fikret'in mektubunun ortaya çıkması sonrası izleyiciler nı bekliyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    İpini çekecek komployu tezgahladı! Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ederken izleyiciler yeni bölüme odaklandı. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice'nin ölümü sonrası Fekeli, Fikret'in ne yapmaya çalıştığını öğrenmek için harekete geçti. Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kaldı. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamadı. Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyledi ama Fikret'in deli öfkesini dindiremedi. İzleyiciler bölüm sonrası Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanına odaklanmış halde. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Demir boşanmak istiyor

    FEKELİ 'FİKRET' GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ!

    Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz.

    Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez!

    Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir!

        FİKRET'İN İKİNCİ MEKTUBU DA ORTAYA ÇIKINCA SAVAŞ DA KAÇINILMAZ HALE GELİR

        Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkar! Züleyha mektubun gerçekliğinin iyice araştırılması gerektiğini ısrarla söylese de, Demir için artık bu durum bir savaş ilanıdır!

        Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emindir! O, bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçer.

        Ama Züleyha'nın başka planları vardır. İlk olarak biraz araştırma yapar, ardından da Sevda ile İstanbul'a gitmeye karar verir.

            FİKRET VE MÜJGAN YİNE BİR DARGIN BİR BARIŞIK

            Fikret, Fekeli'ye her şeyi anlattıktan sonra, duygusal olarak çöker. Kötü bir gece geçirir. Eve döndüğünde ise Müjgan'la barışır. Geleceklerini konuşurlar ama Müjgan Fikret'in ilgisizliğinden hala mutsuzdur.

            Hastanede de Ümit, Müjgan ile olan gerginliği sona erdirmek için harekete geçer ve zeytin dalı uzatır. Müjgan da onunla dost olabilmek için adım atar. Ama iki kadın da henüz birbirlerinin Fikret ile ilişkisinin boyutunu bilmiyordur!

            DEMİR, ZÜLEYHA'DAN BOŞANMAYA KARAR VERİYOR!

            Ümit, Yaman konağındaki yemeğin ardından yine Demir ile buluştuğu için mutludur. Ama Demir'in temkinli halleri canını sıkar. Tekrar karşılaştıklarında ise Demir'i baş başa kalmaya ikna eder.
                Haberler Magazin İpini çekecek komployu tezgahladı! Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı: Sus payı verip ağzını kapıyor!
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