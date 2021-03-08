İpini çekecek komployu tezgahladı! Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ederken izleyiciler yeni bölüme odaklandı. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice'nin ölümü sonrası Fekeli, Fikret'in ne yapmaya çalıştığını öğrenmek için harekete geçti. Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kaldı. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamadı. Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyledi ama Fikret'in deli öfkesini dindiremedi. İzleyiciler bölüm sonrası Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanına odaklanmış halde. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir boşanmak istiyor

FEKELİ 'FİKRET' GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ!

Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz.