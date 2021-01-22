Kısa süre önce "Doya Doya Moda" yarışmasında jürilik yapmaya başlayan Ivana Sert, Sezer Dermenci'yle ilişkisine doludizgin devam ediyor. Aşkını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken seçtiği yöntemle şaşkına çevirdi.
AŞKINI AYAĞINA YAZDI
Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Ivana Sert, aşkını ilan etmek için ayağının altına "Sezer" yazdı. Bununla da yetinmeyen Sert, baş parmağına kalp çizdi.
Ivana Sert, ilginç ilanı aşk yöntemini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sert'in bu paylaşımı hayranlarını da ikiye böldü.