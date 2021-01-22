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    • Magazin
    • 22.01.2021 15:06
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    • 22.01.2021 15:36
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    Ivana Sert sevgilisi 'nin adını bakın yaza yaza neresine yazdı! Böyle ilan-ı aşk görülmedi

    Moda ikonu Ivana Sert,  iş insanı sevgilisi 'ye aşkını ilan etmek için seçtiği yöntemle herkesi şaşırttı. Sezer Dermenci ile aşk yaşayan 41 yaşındaki modacının, ayağının altına 'Sezer' yazması dikkat çekti. Bununla da yetinmeyen Sert, baş parmağına kalp çizdi. Ünlü modacının paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

    Ivana sevgilisinin adını bakın yaza yaza neresine yazdı!

    Kısa süre önce "Doya Doya Moda" yarışmasında jürilik yapmaya başlayan Ivana Sert, Sezer Dermenci'yle ilişkisine doludizgin devam ediyor. Aşkını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken seçtiği yöntemle şaşkına çevirdi.

    AŞKINI AYAĞINA YAZDI

    Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Ivana Sert, aşkını ilan etmek için ayağının altına "Sezer" yazdı. Bununla da yetinmeyen Sert, baş parmağına kalp çizdi.

    Ivana Sert, ilginç ilanı aşk yöntemini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sert'in bu paylaşımı hayranlarını da ikiye böldü.

        Modacının bazı takipçileri tarafından çirkin bulunurken, bazıları da eğlenceli olduğunu düşündü.

        YENİ YILA BİRLİKTE GİRMİŞLERDİ

        Bir çocuk annesi Ivana Sert, uzun süredir otel sahibi Sezer Dermenci ile aşk yaşıyor. Yeni yıla oğlu ve sevgilisiyle giren Ivana Sert, çektirdiği aile fotoğrafını "Sağlıklı, mutlu, huzurlu, aşk dolu bir yıl diliyorum" notuyla paylaşmıştı.
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