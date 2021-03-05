Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu,yargılamanın yenilenmesi için İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Dilekçede, Davut Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talep edildi.
Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu,yargılamanın yenilenmesi için İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Dilekçede, Davut Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talep edildi.
TALEBİ REDDEDİLDİ
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talebi incelendi. Mahkeme, Güloğlu'nun talebini reddetti.