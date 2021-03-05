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    • 05.03.2021 17:16
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    Mahkeme kararını verdi! ile davalık olan ...

    , 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden sonra Yenikapı’da toplanan milyonlarca vatandaşımız hakkında yakışıksız sözlerini eleştirdiği için 'na tazminat davası açmıştı. "Hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan şarkıcı Davut Güloğlu yargılamanın yenilenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Ancak Mahkeme Güloğlu’nun talebini reddetti.

    Mahkeme kararını verdi! Sıla ile davalık olmuştu...

    Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu,yargılamanın yenilenmesi için İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Dilekçede, Davut Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talep edildi.

    Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu,yargılamanın yenilenmesi için İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Dilekçede, Davut Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talep edildi.

    TALEBİ REDDEDİLDİ

    İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talebi incelendi. Mahkeme, Güloğlu'nun talebini reddetti.
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    Haberler Magazin Mahkeme kararını verdi! Sıla Gençoğlu ile davalık olan Davut Güloğlu...
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