Doya Doya Moda kim elendi? 5 Mart Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu fenomen yarışma her gün ilgiyle takip ediliyor. Bugünkü konsept jüri üyeleri olmalarıydı ve herkes o konsepte göre giyindi. Pendik'e giderek hazırlanan yarışmacılardan günün en iyi puanını hangi yarışmacı aldı? İşte Doya Doya Moda haftanın finalinden bilgiler…
5 MART CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ayça:
Ceren:
Rabia:
Özde:
Elif:
Rüya:
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
106 puan ile Ceren oldu
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Elenen isim Rüya oldu