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    • Magazin
    • 05.03.2021 16:38
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    • 05.03.2021 17:23
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    Gündemde ? Sorusunun yanıtını izlemeyi kaçıranlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışmada heyecanla beklenen gün geldi ve her Cuma olduğu gibi yine bir haftanın finali yaşandı. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı hayallerine veda etmek durumunda kaldı. Haftanın en yüksek puanı ile altın kolyeyi boynuna takan isim de belli oldu. Peki ? İşte Doya Doya Moda’da bugün yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda kim elendi?

    Doya Doya Moda kim elendi? 5 Mart Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu fenomen yarışma her gün ilgiyle takip ediliyor. Bugünkü konsept jüri üyeleri olmalarıydı ve herkes o konsepte göre giyindi. Pendik'e giderek hazırlanan yarışmacılardan günün en iyi puanını hangi yarışmacı aldı? İşte Doya Doya Moda haftanın finalinden bilgiler…

    5 MART CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Ayça:
    Ceren:
    Rabia:
    Özde:
    Elif:
    Rüya:

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    106 puan ile Ceren oldu

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Elenen isim Rüya oldu

        DOYA DOYA MODA AYÇA KİMDİR?

        Ayça Mazlum aslen Trabzonludur. Moda tasarım mezunu ve yüzme antrenörü olan Ayça, bir butik işletiyor. 1.80 boya sahip olduğunu söyleyen Ayça özellikle jüri üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı. Ayça 89 kilo. Ayça, 42-44 beden giyiniyor.

        DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

        Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
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