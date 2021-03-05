Reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u şaşırttı. Kuruluş Osman reyting rekorları kırarken dizide yer alan başarılı isimler de mercek altına alınıyor.
Dizide Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü.
İşte Balçın hakkındaki çok şaşıracağınız bilgiler...
DİDEM BALÇIN KİMDİR?
Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.
Taksim-Tünel tarafında ablası ile birlikte "Doda Sanat" adlı bir okul açtı.
2007 yılında Haluk Bilginer ve Sumru Yavrucuk'un başrolllerinde oynadığı "Sevgili Dünürüm" adlı dizide Didem rolünü oynarkenEngin Altan Düzyatan,Cengiz Bozkurt, Rojda Demirer, Halil SezaiParacıkoğlu, Nevra Serezli, Aylin Kontente ile birlikte oldu.
2011 yılında "Firar" adlı dizide Gönül karakterini canlandırırken Caner Cindoruk,İsmail Hacıoğlu, Engin Şenkan, Ece Çeşmioğlu, Eda Özerkan, Haldun Boysan ile beraber rol aldı.