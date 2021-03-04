Dilekçede ayrıca "Müvekkilin hakaret etmesi söz konusu değildir. Müvekkil, basın mensuplarının sorduğu soruları cevapladıktan sonra, müştekiden tamamen bağımsız olarak vatanını sevmeyenlere karşı kişi ya da kurum isnat etmeden bağımsız olarak kendi düşüncelerini dile getirmiştir. Bu durum İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının gerekçe içeriğinde açıkça görülmektedir. Bu nedenle 5237 sayılı TCK'nin 125. maddesinde belirtilen hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır" denildi.