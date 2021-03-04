Sıla Gençoğlu - Davut Güloğlu davasında yeni gelişme yaşandı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında yaklaşık 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla "hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan şarkıcı Davut Güloğlu yargılamanın yenilenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.
Davut Güloğlu avukatı Fırat Söylemez aracılığıyla yargılamanın yenilenmesi için İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Avukat Söylemez tarafından sunulan dilekçede, Davut Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talep edildi.
TAZMİNAT DAVASINDAKİ GEREKÇE YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNE NEDEN OLDU
Davut Güloğlu'nun 8 bin 500 TL adli para cezasıyla cezalandırıldığı, bu kararın ise 14 Mart 2019 yılında kesinleştiği hatırlatılan dilekçede, taraflar arasında İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası görüldüğü anlatıldı. Tazminat davasında 26 Kasım 2020 tarihinde verilen kararın gerekçesinde açıklanan nedenlerle yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.