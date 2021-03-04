Birol Namoğlu, Bi' Başka YouTube kanalında grup müziği yapmanın büyük bir çılgınlık olduğunu vurguladı. Namoğlu, müzik sektörüne atılma konusunda ailesiyle zıtlaştığını söyleyerek "Ailem bana 'Oğlum tabii müzik çok güzel ama hayatın gerçekleri var' derdi. Haklılar. 80 milyonluk ülkede kaç kişi bu işle hayatını idame ettiriyor ki? Benim de ilerde çocuğum olursa müzik sektörüne girmek istese ben de tereddütle bakarım" dedi.
Hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz Pandemide?
Bir yandan üretmeye diğer yandan akıl sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Aydilge ile Parmak İzlerin isimli bir düetim çıktı. Gripin'in çalışmaları devam ediyor. Yeni parçalarımız gelecek. Eşimle yaptığımız bir televizyon programı var. Yoğun bir şekilde ilerliyoruz. Sağlığımıza da dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama dikkat etsek de Covid19 oldum, atlattım.
Psikolojisi hiç kolay değil!
Nasıl geçti hastalık süreciniz?
Çok şükür orta halli diyelim. Ne ağır ne hafif. Ama psikolojisi hiç kolay değil. Virüsü kapan herkes umarım bir an evvel iyileşir.
Sosyal medyadan aldığınız en kötü veya en saçma yorum neydi?
Çok saçma yorumlar almıyorum. Sağ olsunlar bizim dinleyicilerimiz hep güzel yönde motive ediyorlar veya eleştirirken de doğru kelimeleri seçiyorlar. Ama bazen futbolla alakalı garip yorumlar oluyor. Galatasaraylıyım. Grubumuzun da çoğunluğu Galatasaraylı. Bu konuyla ilgili bazı saçma yorumlar gelebiliyor. Ama bu bir oyun. Keyfini çıkarmak lazım.
Hayatınızdaki en büyük hatanız nedir?
Hata yapmamaya çalışmak. Bazen fırsatları da kaçırıyorsunuz. Bazen hata da yapmak gerekiyor.
"Grup müziği yapmak tam bir çılgınlık"
Hayatınızdaki en büyük çılgınlığınız nedir?
Grup müziği yapmak :) Maddi anlamda da manevi anlamda da kolay değil. Ama bu çılgınlığın keyfi, verdiği haz ve o sahnede bulunmanın güzelliği de hiçbir şeyle kıyaslanamaz.
En çok ne için para harcarsınız?
Eşimle en keyif aldığımız şey seyahat etmek. Yeni yerler görmek. Ben şanslıyım Gripin ile konser turnelerinde 5 kıtayı gezebildim. Seyahate para harcarız.
Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğiniz ne olur?
Bence eşime sormak lazım :) Özellikle Pandemide uzun süre yan yana başkalarını görmeden yaşadık. Bu dönemde bazı şeyler katlanarak büyüyor. "Şunu yaptın mı, buna dikkat ettin mi?" gibi gereksiz uyarılar ve kontrol çılgınlığı oluyor. Karşılıklı oluyor ama :)
Tanışmayı çok isteyip tanıştığınızda hayal kırıklığına uğradığınız bir sanatçı oldu mu?
Olmaz olur mu? Ama hayal kırıklığı demeyeyim ona. Benim tarzıma ve hayata bakış açıma uymuyordur. Hayal etmemek lazım, hepimizin kusurları var.
En güçlü ve en zayıf yönünüz nedir?
Hayatı yaşamayı seviyorum. Keyif almaya çalışıyorum. Bu da bana güç veriyor. Mücadeleye devam hissiyatı veriyor. En zayıf yönüm kolay aldanmak olabilir.