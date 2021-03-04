Birol Namoğlu, Bi' Başka YouTube kanalında grup müziği yapmanın büyük bir çılgınlık olduğunu vurguladı. Namoğlu, müzik sektörüne atılma konusunda ailesiyle zıtlaştığını söyleyerek "Ailem bana 'Oğlum tabii müzik çok güzel ama hayatın gerçekleri var' derdi. Haklılar. 80 milyonluk ülkede kaç kişi bu işle hayatını idame ettiriyor ki? Benim de ilerde çocuğum olursa müzik sektörüne girmek istese ben de tereddütle bakarım" dedi.

Hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz Pandemide?

Bir yandan üretmeye diğer yandan akıl sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Aydilge ile Parmak İzlerin isimli bir düetim çıktı. Gripin'in çalışmaları devam ediyor. Yeni parçalarımız gelecek. Eşimle yaptığımız bir televizyon programı var. Yoğun bir şekilde ilerliyoruz. Sağlığımıza da dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama dikkat etsek de Covid19 oldum, atlattım.

Psikolojisi hiç kolay değil!

Nasıl geçti hastalık süreciniz?

Çok şükür orta halli diyelim. Ne ağır ne hafif. Ama psikolojisi hiç kolay değil. Virüsü kapan herkes umarım bir an evvel iyileşir.