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    • 26.11.2020 15:11
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    - davasında karar! Sıla'nın  hakaretlerine "s.....gitsin" yanıtını vermişti...

    , 'cü darbe girişiminden sonra Yenikapı’da toplanan milyonlarca vatandaşımız hakkında yakışıksız sözlerini eleştirdiği için 'na tazminat davası açmıştı. Son dakika haberine göre Sıla Gençoğlu ile Davut Güloğlu'nun davasında karar çıktı. Mahkeme Davut Güloğlu’nun 4 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

    Sıla - Davut Güloğlu davasında karar!

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım." demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti.


    Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, 15 Temmuz ardından Yenikapı'da toplanan milyonlarca vatandaş ile ilgili yakışıksız sözlerini eleştirdiği için şarkıcı Davut Güloğlu'na açtığı 60 bin liralık tazminat davasında karar çıktı.

    Davut Güloğlu, avukatı Gültekin Gepek aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "Eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.


    SAVUNMASINI YAPMIŞTI

    Geçtiğimiz celse hakim karşısında kendisini savunan Davut Güloğlu, 'Ben Ceza Mahkemesinde yapılan davayı adaletli bulmuyorum. Burada özgürce yargılanıyorsak 15 Temmuz'da ikimizi savunduğumuz içindir. Ben bu ülkeyi sevmeyenler için 'S... git' ifadesi kullandım. Benim sözümün aynısının bir televizyonda prof. bu şekilde tekrar etmiştir. Ben bu cümleyi o gün ki acılar ve yaşadığımız kayıplar nedeniyle milli duygularım kabardığı için bana ağır gelen bu sözü eleştirdim. Ben bu sözleri kendisine söylemediğimi belirtmeme rağmen Sıla hanım üzerine alındı. Bana karşı dava açmakla bu sözü sahiplenmiştir"demişti.

    KARAR ÇIKTI

    Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sıla Gençoğlu ve Davut Güloğlu katılım sağlamadı. Mahkeme, Sıla Gençoğlu'nun açtığı 60 bin liralık tazminat davasının kısmen kabulüne, Davut Güloğlu'nun 4 bin lira tazminat ödenmesi yönünde karar verdi.
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