

SAVUNMASINI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz celse hakim karşısında kendisini savunan Davut Güloğlu, 'Ben Ceza Mahkemesinde yapılan davayı adaletli bulmuyorum. Burada özgürce yargılanıyorsak 15 Temmuz'da ikimizi savunduğumuz içindir. Ben bu ülkeyi sevmeyenler için 'S... git' ifadesi kullandım. Benim sözümün aynısının bir televizyonda prof. bu şekilde tekrar etmiştir. Ben bu cümleyi o gün ki acılar ve yaşadığımız kayıplar nedeniyle milli duygularım kabardığı için bana ağır gelen bu sözü eleştirdim. Ben bu sözleri kendisine söylemediğimi belirtmeme rağmen Sıla hanım üzerine alındı. Bana karşı dava açmakla bu sözü sahiplenmiştir"demişti.