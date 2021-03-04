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    • 04.03.2021 17:46
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    Gündemde sıkça araştırılan ? Sorusunun yanıtını izleyemeyenler haberimizin içeriğinde bulabilir.TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada haftanın finalinden bir gün önce neler yaşandı? Hem rekabet hem de eğlence dolu dakikaların yaşandığı yarışmada günün en yüksek puanını alan kim oldu? Ekstra bütçenin sahibi olan yarışmacı hangisiydi? İzlemeyi kaçıranlar nı haberimizin içeriğinden öğrenebilir.

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    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 4 Mart Perşembe Doya Doya Moda puanlaması nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar bilgiler arasında yer aldı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada haftanın finalinden bir gün önce konsept "Gecenin Yıldızı Sensin" oldu ve yarışmacılar hazırlanmak için Ümraniye'ye gittiler. Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanı nasıl şekillendi? İşte Doya Doya Moda'da bugün yaşananlar…

    4 MART PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Ayça:9
    Ceren: 18
    Rabia: 15
    Özde: 20
    Elif: 14
    Rüya: 9

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı.

        DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

        DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?

        Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Yeni sezonda mücadele edecek 7 büyük beden yarışmacıdan biri Rabia Ağca oldu. İlk haftadan bu yana Doya Doya Moda'da kalmayı başaran Rabia Ağca, ilk gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti. Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
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