Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 4 Mart Perşembe Doya Doya Moda puanlaması nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar bilgiler arasında yer aldı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada haftanın finalinden bir gün önce konsept "Gecenin Yıldızı Sensin" oldu ve yarışmacılar hazırlanmak için Ümraniye'ye gittiler. Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanı nasıl şekillendi? İşte Doya Doya Moda'da bugün yaşananlar…
4 MART PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ayça:9
Ceren: 18
Rabia: 15
Özde: 20
Elif: 14
Rüya: 9
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı.