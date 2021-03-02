Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 2 Mart Salı Doya Doya Moda puanlaması ne oldu? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada yeni haftanın ikinci gününde yarışmacılar günün konseptine göre stillerini sergiledi. Peki Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlamasında birinci hangi yarışmacı oldu? İşte yaşananlar…
2 MART SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kazanan yarışmacı Ceren oldu.
Ayça: 10
Birben: 18
Ceren: 16
Özde: 15
Elif: 18
Rüya: 11
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.