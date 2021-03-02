Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO final sahnesinde büyük hesaplaşma!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı merakla arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Salı akşamları ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran EDHO dizisi hem konusu hem de oyuncularıyla beğeni topluyor ve 6 yıldır heyecanla takip ediliyor. Son bölümde İdris'in intikam planının başarılı olup olmadığı merak konusu oldu, Özcan konuştu mu? Peki son bölümün hemen ardından araştırılmaya başlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayında mı?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Altı yıldır ekranda olan fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"SEN DE BİZİM HASMIMIZSIN"
İlyas, İdris'e "Ağabeyimle şu an içeride. Verdiği sözler onunla birlikte tutuklu." diye sert tepki verirken İdris'in "Sen de bizim hasmımızsın, Façalılar da" sözleri yeni bir savaşa neden olacak.
"Herkesi öldüreceğim!"
İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.
Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarıda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.
Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.
Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.
Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur.
Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.