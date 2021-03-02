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    • 03.03.2021 00:46
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO final sahnesinde büyük hesaplaşma!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı merakla araştırılanlar arasında yer aldı. ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisinin her bölümü izleyicileri ekrana kilitliyor ve heyecan dolu sahneleriyle hafızalara kazınıyor. Son bölümde EDHO final sahnesinde büyük hesaplaşma herkesi şoke etti, Özcan gerçeği şaşırttı. İlyas’ın planı başarılı oldu mu? EDHO son bölümün hemen ardından sorgulanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu mu?

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı merakla arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Salı akşamları ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran EDHO dizisi hem konusu hem de oyuncularıyla beğeni topluyor ve 6 yıldır heyecanla takip ediliyor. Son bölümde İdris'in intikam planının başarılı olup olmadığı merak konusu oldu, Özcan konuştu mu? Peki son bölümün hemen ardından araştırılmaya başlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayında mı?

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Altı yıldır ekranda olan fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "SEN DE BİZİM HASMIMIZSIN"

    İlyas, İdris'e "Ağabeyimle şu an içeride. Verdiği sözler onunla birlikte tutuklu." diye sert tepki verirken İdris'in "Sen de bizim hasmımızsın, Façalılar da" sözleri yeni bir savaşa neden olacak.

    "Herkesi öldüreceğim!"

    İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

    Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarıda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

    Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.

    Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

    Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur.

    Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

        ONUR ŞAN KİMDİR?

        Onur Şan, 24 Temmuz 1981 tarihinde Sivas'da doğmuştur. Annesi Şerife Şan, babası Ahmet Turan Şan'dır. 8 yaşında bağlama çalmayı öğrendi. İlkokul, ortaokulu ve liseyi İstanbul ATA Koleji'nde tamamladı. Daha sonra da İstanbul Teknik üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Şan Bölümünde eğitimine devam etti.

        Milliyet Gazetesinin düzenlemiş olduğu, "Liseler Arası THM Ses yarışmasında" birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge "birincisi", ardından Türkiye "ikincisi" seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasın da, "TRT İstanbul Radyosunda", akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı.
        Bunun yanı sıra 1998 Yılında "İtalya" ve "Fransa" da düzenlenen folklor festivaline katılarak, Türk Halk Müziği kültürünü ve sanatını yurt dışında da başarı ile icra etti .

        İlk solo albümü "Aşkın Mavisi" ile türkü dostlarının beğenisini kazanan Onur Şan "Dağlarında Kar Olurum Yar" albümünde türküleri gençlerinde sevebileceği tarzda Klasik Türk Halk müziği sazlarının yanı sıra bas gitar akustik gitar ve yaylı grubu gibi enstrümanlar kullanıldı.

        2008 yılından 2012 yılına kadar yayınlanan "Akasya Durağı" adlı dizi filmde Seyit karakterini canlandırırken Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Nilgün Belgün, Timur Acar, Erol Günaydın, Ayça İnci, Suat Sungur, Berk Oktay, Melek Baykal ile beraber oynadı.

        2012 yılında "Mevsim Çiçek Açtı" adlı sinema filminde Yavuz Bingöl, Deniz Oral, Mehtap Bayri, Turgay Tanülkü ile beraber rol aldı.

        Onur Şan, 1 Şubat 2008 tarihinde Seda Sayan ile evlendi. Şubat 2010 tarihinde boşandı.

        Onur Şan, 2015 yılında Büşra Aköz ile evlendi.

        Albümleri :
        2008 - Felek
        2007 - Hata enim
        2005 - Dağlarına Kar Olurum Yar
        2004 - Aşkın Mavisi

        Filmleri ve Dizileri :
        2012 - Mevsim Çiçek Açtı (Asaf) (Sinema Filmi)
        2008 - 2011 - Akasya Durağı (Seyit) (TV Dizisi)
        2007 - Ayrılık (Asım) (TV Dizisi)
        2006 - Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Bedri) (TV Dizisi)
        2005 - Zeytin Dalı (Selim) (TV Dizisi)
        2005 - Dağlar Dağımdır(TV Filmi)
        2004 - Türkü Filmi (TV Dizisi)
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        Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO final sahnesinde büyük hesaplaşma!