Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO final sahnesinde büyük hesaplaşma!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Altı yıldır ekranda olan fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"SEN DE BİZİM HASMIMIZSIN"

İlyas, İdris'e "Ağabeyimle şu an içeride. Verdiği sözler onunla birlikte tutuklu." diye sert tepki verirken İdris'in "Sen de bizim hasmımızsın, Façalılar da" sözleri yeni bir savaşa neden olacak.

"Herkesi öldüreceğim!"

İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.