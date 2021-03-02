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    • Magazin
    • 02.03.2021 15:36
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    • 02.03.2021 15:36
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    Gündüz kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. TV8’in fenomen stil yarışmasında uzun zamandır boy gösteren Rabia’nın olmaması dikkatlerden kaçmadı ve nedeni araştırılır oldu. Peki diskalifiye mi oldu, elendi mi? Jürilerden Gülşah Saraçoğlu konuya dair açıklama yaptı. Diğer yandan artık sadece kız yarışmacıları gören izleyiciler ? Sorusunun yanıtını sorgular oldu. Peki erkekler Doya Doya Moda yarışmasından ayrıldı mı? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda Rabia neden yok?

    Doya Doya Moda Rabia neden yok? Doya Doya Moda erkekler neden gitti? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen ve heyecanla izlenen moda yarışmasında öne çıkan yarışmacılardan biri olan Rabia'nın bugün görülmemesi meraklandırdı. Sebebi ise yapılan açıklama ile belli oldu, peki Rabia ayrıldı mı? Erkeklerin yarışmaya neden veda ettiği de jüri Seray Sever tarafından açıklanmıştı. İşte Doya Doya Moda hakkında merak edilenler…

    DOYA DOYA MODA RABİA NEDEN YOK?

    Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Rabia Ağca'yı 84. bölümde göremeyen program takipçileri elenme sorularını gündeme getirdi. Yarışmada uzun zamandır istediği başarıyı yakalamayan Rabia Ağca, geçtiğimiz hafta son anda elenmekten kurtulmuştu. Rabia Ağca ile ilgili açıklama Gülşah Saraçoğlu, 84 bölümde şunları söyledi:
    "Sevgili yarışmacımız Rabia'mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia'sız devam edecek, yarın da olmak üzere. "

    DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?

    Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Yeni sezonda mücadele edecek 7 büyük beden yarışmacıdan biri Rabia Ağca oldu. İlk haftadan bu yana Doya Doya Moda'da kalmayı başaran Rabia Ağca, ilk gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti. Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.

        DOYA DOYA MODA ERKEKLER NEDEN YOK?

        Doya Doya Moda erkekler artık programda yer almayacak. Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanırken jüri üyesi Seray Sever konuya yönelik şu açıklamayı yaptı: "Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibarıyla 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz."

        DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

        DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

        Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı.
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