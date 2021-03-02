DOYA DOYA MODA ERKEKLER NEDEN YOK?

Doya Doya Moda erkekler artık programda yer almayacak. Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanırken jüri üyesi Seray Sever konuya yönelik şu açıklamayı yaptı: "Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibarıyla 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz."

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.



DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?



Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı.