Doya Doya Moda Rabia neden yok? Doya Doya Moda erkekler neden gitti? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen ve heyecanla izlenen moda yarışmasında öne çıkan yarışmacılardan biri olan Rabia'nın bugün görülmemesi meraklandırdı. Sebebi ise yapılan açıklama ile belli oldu, peki Rabia ayrıldı mı? Erkeklerin yarışmaya neden veda ettiği de jüri Seray Sever tarafından açıklanmıştı. İşte Doya Doya Moda hakkında merak edilenler…
DOYA DOYA MODA RABİA NEDEN YOK?
Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Rabia Ağca'yı 84. bölümde göremeyen program takipçileri elenme sorularını gündeme getirdi. Yarışmada uzun zamandır istediği başarıyı yakalamayan Rabia Ağca, geçtiğimiz hafta son anda elenmekten kurtulmuştu. Rabia Ağca ile ilgili açıklama Gülşah Saraçoğlu, 84 bölümde şunları söyledi:
"Sevgili yarışmacımız Rabia'mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia'sız devam edecek, yarın da olmak üzere. "
DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?
Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Yeni sezonda mücadele edecek 7 büyük beden yarışmacıdan biri Rabia Ağca oldu. İlk haftadan bu yana Doya Doya Moda'da kalmayı başaran Rabia Ağca, ilk gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti. Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.