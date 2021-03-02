Survivor Öykü öyle biri çıktı ki herkes 'bunlar gönüllü değil' dedi ! Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da Öykü Uysal meğer...

Survivor Öykü öyle biri çıktı ki herkes 'torpil mi yapılıyor' diye sordu! Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da Öykü Uysal meğer... Her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Survivor yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Gönüllüler takımındaki yarışmacıların sevgilileri, meslekleri, geçmiş yaşantıları epey merak ediliyor. Ancak gelin görün ki ortaya inanılmaz detaylar saçıldı. O da gönüllüler takımından pek çok ismin aslına daha önceden ekranlardan tanıdığımız isimler olduğu. Onlardan biri de Öykü Uysal. Bakın neler ortaya çıktı neler.
SURVIVOR YARIŞMACILARININ EKRAN MACERALARINA BİR GÖZ ATMAYA NE DERSİNİZ?
Aleyna Çalışkan da Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin'e model olarak katılmış.
2014 yılında da Atv'de yayınlanan ve Ümit Kantarcıların sunduğu "Kızlar ve Anneleri" isimli eğlenceli yarışma programında annesiyle birlikte yer almış.