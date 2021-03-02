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    • 02.03.2021 17:05
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    • 02.03.2021 17:06
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    Survivor Öykü öyle biri çıktı ki herkes 'bunlar gönüllü değil' dedi ! Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da Öykü Uysal meğer...

    Survivor yarışmacıları hakkında izleyicilerin kafaları şu sıralar hayli karışık. 14 sezondur ekranlarda olan yarışmacıların mücadelesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu yıl 2020 Survivor'ının altında kalan Survivor 2021'de akılları hayli karıştıran bir durum var. O da yarışmacıların torpilli olup olmadığı. Önce Sancakay Ilım Morgül'ün, 'ın yeğeni çıkması ardından 'ın, Masterchef jürisi 'nun restoranında çalıştığı ve bazı reklamlarda oynadığının ortaya çıkmasının ardından başlayan sürece bir yenisi daha eklendi. Acun Ilıcalı'nın 'benim buraya tanıdığım insanlar çok katılmıştır' sözleri sonrası gönüllüler takımına sonradan dahil olan Öykü Uysal da Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim çıktı. Bakın kimmiş...

    Survivor Öykü öyle biri çıktı ki herkes 'torpil mi yapılıyor' diye sordu!

    Survivor Öykü öyle biri çıktı ki herkes 'torpil mi yapılıyor' diye sordu! Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da Öykü Uysal meğer... Her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Survivor yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Gönüllüler takımındaki yarışmacıların sevgilileri, meslekleri, geçmiş yaşantıları epey merak ediliyor. Ancak gelin görün ki ortaya inanılmaz detaylar saçıldı. O da gönüllüler takımından pek çok ismin aslına daha önceden ekranlardan tanıdığımız isimler olduğu. Onlardan biri de Öykü Uysal. Bakın neler ortaya çıktı neler.

    SURVIVOR YARIŞMACILARININ EKRAN MACERALARINA BİR GÖZ ATMAYA NE DERSİNİZ?

    Aleyna Çalışkan da Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin'e model olarak katılmış.

    2014 yılında da Atv'de yayınlanan ve Ümit Kantarcıların sunduğu "Kızlar ve Anneleri" isimli eğlenceli yarışma programında annesiyle birlikte yer almış.

        Emin Günenç, İlker Ayrık'ın sunduğu "Ben Bilmem Eşim Bilir" isimli sevilen yarışma programına sevgilisi Nazlı Kuvvetli ile katılmış.

        2014 yılında başrollerinde, Yusuf Çim ve Rüveyda Öksüz'ün yer aldığı "Ezra" dizisinde de bir karakteri canlandırmış.

        Daha sonra reytinglerde bekleneni veremediği için Kanal D ekranlarından final yapmadan kaldırılan "Bir Annenin Günahı" isimli dizisinde de Survivor'a gitmeden kısa bir süre önce oynamış.

            Aleyna Çalışkan gibi Sergen Bayar da "Kuaförüm Sensin" programında yarışmacı Özlem Kurt'un asistanı olarak bir bölümde yer almış.

            Dora da yarışma programları ya da diziler yerine birçok büyük markanın reklamlarında uzun yıllar oynamış.

            Gönüllüler takımına yedeklerden katılan bir çocuk annesi Öykü Bulut, 2008 yılında Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında derece elde etmiş. Bu yarışmanın ardından da 2012 yılında Miss Turkey'de 20 numaralı yarışmacı olarak yer almış. Star TV ekranlarında yayınlanan canlı yayında kendisini görmüştük.

                Survivor Öykü Uysal katıldığı bir güzellik yarışmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Hem özel hayatı hem de, güzelliğiyle de dikkat çeken Uysal Survivor'a şimdiden damga vurdu.

                Ünlü spor hocası Özhan Uysal ile mutlu bir evliliği olan başarılı isim, güzelliğini katıldığı yarışmada da tescil ettirdi. Aynı zamanda spor salonu işleten Uysal, performansı ile de takipçilerinden tam not aldı.

                Uysal'ın Aslan adında bir çocuğu var. Öykü Uysal, kazandığı yarışları oğluna armağan ediyor.

                    ÖYKÜ BULUT UYSAL KİMDİR?

                    Survivor Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir'de doğdu. Aslen İzmirli olan güzel yarışmacı Uşak'ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde mezun olan Öykü Uysal, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır.

                    Atletik yapısının yaptığı sporla ilgili olduğunu belirten Öykü Uysal, yarışmalarda hırsına ve kazanma isteğini her daim ortaya koyacağını belirtiyor. Hentbolun yanı sıra ilgilendiği spor dalları arasında fitness da bulunan Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor. Sporun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiriyor.

                    Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Öykü Uysal, hayatının büyük bir kısmını sporla geçiriyor ve spor salonu işletmeciliği yapmaktadır. Survivor 2021 gönüllüler takımına katılan Öykü Uysal, evli ve bir çocuğu var. Fiziğiyle dikkat çeken Öykü Uysal'ın boyu 1.70 m, kilosu ise 53'tür.
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                    Haberler Magazin Survivor Öykü öyle biri çıktı ki herkes 'bunlar gönüllü değil' dedi ! Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da Öykü Uysal meğer...