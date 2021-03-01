Serüvenine son verilecek senaryosunun miadı doluyor! Show TV dizisi için flaş final kararı! Gelecek aylarda ekranlara veda edecek. Pazartesi günleri izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam eden Çukur dizisinin final yapacağı söylentileri izleyicilerin kafasını karıştırmıştı. Özellikle kulislerde dizinin ekranlara veda edeceği iddiaları bomba etkisi yaratmıştı. Konu hakkında dizinin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu açıklama yaptı. Rıza Kocaoğlu son 13 bölümü çektiklerini ifade ederek yeni bir diziymiş gibi senaryo değişimine başladıklarını söyledi. Şimdi izleyiciler kanaldan yapılacak açıklamayı bekliyor.

FİNAL YAPIYOR

Dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı.