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    • Magazin
    • 01.03.2021 12:57
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    • 01.03.2021 12:57
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    Serüvenine son verilecek senaryosunun miadı doluyor! dizisi için flaş final kararı! Gelecek aylarda...

    Dört sezonluk macerasına 'de hız kesmeden devam eden dizisi için karar verildi. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizi hala çok konuşulan yapımlar arasındaki yerini koruyor. Bir süredir dizinin ekranlara veda edeceği söylentileri kulislerde sık sık dolaşıyordu. İddiaların ardından dizinin yapımcı şirketi ve Show TV'den yapılacak açıklama bekleniyordu. Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu final iddiaları karşısında "Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." dedi.

    O dizi için flaş karar! Fişi çekildi...

    Serüvenine son verilecek senaryosunun miadı doluyor! Show TV dizisi için flaş final kararı! Gelecek aylarda ekranlara veda edecek. Pazartesi günleri izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam eden Çukur dizisinin final yapacağı söylentileri izleyicilerin kafasını karıştırmıştı. Özellikle kulislerde dizinin ekranlara veda edeceği iddiaları bomba etkisi yaratmıştı. Konu hakkında dizinin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu açıklama yaptı. Rıza Kocaoğlu son 13 bölümü çektiklerini ifade ederek yeni bir diziymiş gibi senaryo değişimine başladıklarını söyledi. Şimdi izleyiciler kanaldan yapılacak açıklamayı bekliyor.

    FİNAL YAPIYOR

    Dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı.

    Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu açıklama, 23 Ekim 2017'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin, 3-4 ay sonra final yapacağı anlamına geliyor.

    ÇUKUR 128. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

    Çukur oyuncuları, daha öncelerde yaptıkları bir canlı yayın sırasında, dizinin 125. bölümde sona ereceğini açıklamışlardı.

        Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalar ise dizinin 128. bölümde biteceğini gözler önüne seriyor.

        Yapılan açıklamalara göre Show TV'nin sevilen dizisi, mayıs ayı itibarıyla final yapmış olacak. 13 bölümü haftalık olarak yerleştirdiğimizde dizinin 10 Mayıs'ta, yani Ramazan Bayramı'ndan önce bitebileceğini ifade edebiliriz.

        Ancak arada birkaç haftalık sarkma yaşanırsa, dizi mayıs ayının sonu ya da haziran ayının ilk haftası itibarıyla da sona erebilir.

            ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

            Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu'nun niyetini öğrenen Amca kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak.

            Çukur'da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç'ın Sultan'la yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca'nın evde yarattığı değişime şahit olacak.

            Yamaç'ın Amca'nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek. Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek.
                Haberler Magazin Serüvenine son verilecek senaryosunun miadı doluyor! Show TV dizisi için flaş final kararı! Gelecek aylarda...