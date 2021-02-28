Dün akşamdan itibaren Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Survivor Çağrı Atakan yarışmadan atıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'in fenomen yarışmasında dün dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayını belirlemek için ada konseyi toplandı ve heyecan dolu anlar yaşandı. Perşembe gününkü gerginlik masaya yatırılırken Acun Ilıcalı'nın sert çıkışı ve uyarıları Survivor Çağrı Atakan'ın yarışmadan diskalifiye olup olmadığını merak ettirdi. İşte ayrıntılar…
SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Perşembe akşamı oynanan ödül oyunu sırasında Çağrı ve Dora arasında yaşanan kavga, eleme konseyinde gündeme geldi. Konseyde Acun Ilıcalı olayın taraflarına kavgayı sorarken, karşı takıma saldıran Çağrı'ya da uyarıda bulundu.
Çağrı'ya, kavgada gösterdiği tutumla ilgili fikirlerini soran ünlü televizyoncu; "Bu tartışma ile ilgili Çağrı sana bir parantez açmam gerekiyor. Senin Poyraz' bir hareketin var. O hareket hiç hoş bir hareket değil. O indir hareketindeki yaptığın hareket Survivor çerçevesi dışında bir hareket. Farkında mısın, yoksa benim mi söylemem gerekiyor?" dedi.
O anları fark etmediğini söyleyen Çağrı'ya Ilıcalı, bu kez " O anları sen biraz fark etmeye çalış mesela. Burası senin sinirinin deşarj yerin değil. Yarışma kuralları var. Bizim yarışmacı grubunda o enerjiyi hissetmeyelim. Senin elinle yaptığın hareket son derece fazla bizim standartlara göre..." diyerek uyarıda bulundu.
Tartışmalarına devam eden Çağrı Atakan'ın diskalifiye olup olmayacağı merak konusu.
SURVİVOR ÇAĞRI KİMDİR?
Survivor 2021 yarışmacılarından olan Çağrı Atakan 1981 Ankara doğumlu. Atakan, eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.
2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.