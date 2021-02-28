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    • 28.02.2021 10:07
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    • 28.02.2021 10:07
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    ? ? ’dan sert uyarı…

    Sezonun en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan ? Perşembe günü Çağrı, Doğan, Dora ve Poyraz arasında oyun esnasında büyük gerginlik olmuştu ve bu durum dün akşam ada konseyine yansıdı. ’dan ’a sert bir uyarı geldi ve bu gelişme üzerine diskalifiye konusu gündeme geldi, bu yönde iddialar ortaya atıldı. Peki ? Ünlüler kadrosunda yarışan ve agresif tavırlarıyla ön ğplana çıkan yarımacı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu?

    Dün akşamdan itibaren Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Survivor Çağrı Atakan yarışmadan atıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'in fenomen yarışmasında dün dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayını belirlemek için ada konseyi toplandı ve heyecan dolu anlar yaşandı. Perşembe gününkü gerginlik masaya yatırılırken Acun Ilıcalı'nın sert çıkışı ve uyarıları Survivor Çağrı Atakan'ın yarışmadan diskalifiye olup olmadığını merak ettirdi. İşte ayrıntılar…

    SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

    Perşembe akşamı oynanan ödül oyunu sırasında Çağrı ve Dora arasında yaşanan kavga, eleme konseyinde gündeme geldi. Konseyde Acun Ilıcalı olayın taraflarına kavgayı sorarken, karşı takıma saldıran Çağrı'ya da uyarıda bulundu.

    Çağrı'ya, kavgada gösterdiği tutumla ilgili fikirlerini soran ünlü televizyoncu; "Bu tartışma ile ilgili Çağrı sana bir parantez açmam gerekiyor. Senin Poyraz' bir hareketin var. O hareket hiç hoş bir hareket değil. O indir hareketindeki yaptığın hareket Survivor çerçevesi dışında bir hareket. Farkında mısın, yoksa benim mi söylemem gerekiyor?" dedi.

    O anları fark etmediğini söyleyen Çağrı'ya Ilıcalı, bu kez " O anları sen biraz fark etmeye çalış mesela. Burası senin sinirinin deşarj yerin değil. Yarışma kuralları var. Bizim yarışmacı grubunda o enerjiyi hissetmeyelim. Senin elinle yaptığın hareket son derece fazla bizim standartlara göre..." diyerek uyarıda bulundu.

    Tartışmalarına devam eden Çağrı Atakan'ın diskalifiye olup olmayacağı merak konusu.

    SURVİVOR ÇAĞRI KİMDİR?

    Survivor 2021 yarışmacılarından olan Çağrı Atakan 1981 Ankara doğumlu. Atakan, eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

    2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

        Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.
        Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

        ÇAĞRI ATAKAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

        2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)
        2017 – Çukur (Remzi)
        2007 – Arka Sıradakiler

        "BURASI BENİM SON ŞANSIM"

        Survivor 2021'de asabi çıkışlarıyla dikkat çeken Çağrı Atakan ödül oyunu öncesi geçirdiği zor günleri gözyaşlarıyla anlattı.
        Babasını erken yaşta kaybettiğini ifade eden Çağrı, 'Survivor'ın benim için bir şans olduğunu, hatta son şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım zaten. Ben çok güzel bir çocukluk geçirdim. Annem, babam çok iyi insanlardı. Babam rahmetli oldu annem yaşıyor. Babamı hastalıktan kaybettik. Benim gördüğüm en namuslu insanlardan biriydi. Hepimiz ailelerimiz gibi olmak isteriz hayat şartlarından dolayı mümkün olmaz. Ben de babam gibi olmak isterdim ama o kadar olamadım.

        Babamı erken kaybettikten sonra çocukluğun verdiği rahatlık, hem de arkadaş çevresi... Hiçbir şey umrunda olmuyor o zaman. Annem de beni mutlu edebilmek adına her şeyini verdi okutmak için. Biz o yolu seçmedik, okuyamadık. Bir dönem sonra hazıra da dağ dayanmıyor. Para bitti, etrafımızdaki insanlar bitti.

        Varmış gibi görünen akrabalar da oldu ama anneme yardım ederken ezdiler. Bunun sorumlusu benim aslında. Annem kanser oldu onu da ben ettiğimi düşünüyorum kanser. Sonrasında annem benim oyuncu olmamı isterdi hep. Allah razı olsun benim burada olmamım sebebi bir dostum vardı. Onun yanına gittim şu an ihtiyacımız olduğunu söyledim. Sonra beni Çukur adlı diziye soktu.

        Allah yüzümüze baktı bizim orada. Bir laf söyledim, 'ekmeğimin peşindeyim' onun üzerine sevildi, devam ettik. Oyunculuk herkesin çok para kazandığı bir şey değil. Survivor benim için son şans annemi gururlandırmak istiyorum.
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        Haberler Magazin Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Survivor Çağrı Atakan yarışmadan atıldı mı? Acun Ilıcalı’dan sert uyarı…