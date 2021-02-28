İzleyenler ters köşe oldu! Sadakatsiz'e ortalığı kasıp kavuracak yeni oyuncu! Mucize Doktor ve Savaşçı'da oynamıştı. İlk kısmı 7 Ekim 2020'de seyirciyle buluşan Sadakatsiz kısa müddette ekranların fenomen dizisi haline geldi. Güçlü öyküsüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Sadakatsiz, reyting yarışında doruk yarışını haftalardır sürdürüyor. Eren Vurdem'in diziye veda etmesinin ardından Sadakatsiz'e Cemal Hünal katılmıştı. Survivor'a veda edip Sadakatsiz'e katılan Cemal Hünal reytinglere geçtiğimiz hafta katkı sağlayamamıştı. Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz son bölüm ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Sadakatsiz 19.son bölümde; Asya'nın geçmişinden gelen Sinan tüm gündemi değiştirmiş ve Volkan'la yaşadığı kavga geceye damgasını vurmuştu.
Ali İl kimdir?
16 Kasım 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 2002 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Ali İl, 2005 yılında rol aldığı Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Ali karakteri ile tanınmaya başlamıştır.
Ali İl, Poyraz Karayel, Böyle Bitmesin, Seni Bana Yazmışlar, Küçük Kadınlar, Seher vakti, Aşk bir yalan, Ihlamurlar Altında, Türkü filmi, Kırık Kanatlar ve Sırlar Dünyası gibi dizilerde rol aldı. Ali İl 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Akrep burcudur.