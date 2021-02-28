Sosyetik çift komşuları şikayet edince karakolu boyladı!

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat ve iş adamı sevgilisi Sami Yüzer, karakolluk oldu! Çiftin, Sarıyer'deki evlerinden geçtiğimiz günlerde yüksek sesler geldi. Bunun üzerine komşuları durumdan rahatsız olup çifti güvenliğe şikayet etti. Güvenlik görevlisi de çifti arayarak durumu bildirdi. Telefonu açan Hattat, başka dairelerden gürültü geldiğini söyledi.