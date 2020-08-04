2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunabilen İstanbul Motor Piston'un ortağı 61 yaşındaki Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca hakkında, üç aylık hamileyken ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etmişti. Ünlü iş insanı Mehmet Dereli'nin, baba olmak istemese de anne olmak isteyen beş yıllık sevgilisi Brezilyalı Elaine Fonseca'nın sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği haberleri gündemde yer almıştı.