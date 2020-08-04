2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunabilen İstanbul Motor Piston'un ortağı 61 yaşındaki Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca hakkında, üç aylık hamileyken ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etmişti. Ünlü iş insanı Mehmet Dereli'nin, baba olmak istemese de anne olmak isteyen beş yıllık sevgilisi Brezilyalı Elaine Fonseca'nın sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği haberleri gündemde yer almıştı.
Mehmet Bey'in sevgilisinin çocuğunu nüfusuna almayacağı ancak 'babalık' yapacağı detayı ise günlerce konuşulmuştu. Sabah'ın ortaya çıkardığı olayda neler oldu? Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalan Elaine Hanım, arife günü doğum yaptı.
OLIVIA'NIN ÜZERİNE TİTRİYOR
Miami'de doğum yapmak isteyen ancak pandemi nedeniyle Amerika'ya gidemeyen Elaine Hanım, İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Elaine Hanım, kızına Olivia adını verdi.