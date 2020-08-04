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    • 04.08.2020 12:09
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    Sosyete bunu konuşuyor! Sperm bankasından aldığı spermle hamile kalan 'nin sevgilisi doğum yaptı

    Sosyetenin tanınmış ismi olan 'nin Brezilyalı sevgilisi 'nın hamile olduğu ve bebeğin babasının Mehmet Dereli olmadığı haberi geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 61 yaşındaki iş adamı Mehmet Dereli, Brezilyalı sevgilisi Elaine'nin çocuk isteğini "Bu yaştan sonra sorumluluk alamam" diyerek reddetmesi üzerine Elaine Fonseca, bir sperm bankasına başvurup hamile kalmış Dereli de bu durumu kabul etmişti. İşte sosyetenin konuştuğu olay...

    2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunabilen İstanbul Motor Piston'un ortağı 61 yaşındaki Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca hakkında, üç aylık hamileyken ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etmişti. Ünlü iş insanı Mehmet Dereli'nin, baba olmak istemese de anne olmak isteyen beş yıllık sevgilisi Brezilyalı Elaine Fonseca'nın sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği haberleri gündemde yer almıştı.

    Mehmet Bey'in sevgilisinin çocuğunu nüfusuna almayacağı ancak 'babalık' yapacağı detayı ise günlerce konuşulmuştu. Sabah'ın ortaya çıkardığı olayda neler oldu? Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalan Elaine Hanım, arife günü doğum yaptı.

    OLIVIA'NIN ÜZERİNE TİTRİYOR

    Miami'de doğum yapmak isteyen ancak pandemi nedeniyle Amerika'ya gidemeyen Elaine Hanım, İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Elaine Hanım, kızına Olivia adını verdi.

    Doğum sürecinde sevgilisinin yanından hiç ayrılmayan Mehmet Bey'in, doğumdan hemen sonra 'kızını' kucağına aldığını ve "Olivia bana bayram hediyesi oldu" dediği öğrenildi.
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