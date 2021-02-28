İzleyenler ters köşe oldu! Sadakatsiz'e ortalığı kasıp kavuracak yeni oyuncu! Mucize Doktor ve Savaşçı'da oynamıştı. Kanal D'de çarşamba günleri ekrana gelen Sadakatsiz, Mucize Doktor'da ve Savaşçı'da oynamış sevilen oyuncuyu kadrosuna kattı. Reyting yarışında zirveyi kapmak isteyen ve diziye yeni bir soluk getirmek isteyen yapım ekibi herkesi şaşırtan bir transfer haberine imza attı. Poyraz Karayel'deki rolü ile akıllara kazının sevilen isim Sadakatsiz ekibine katıldı. Ekranlara son olarak Mucize Doktor ve Savaşçı dizileriyle gelen başarılı oyuncunun, Sadakatsiz'de oynayacağı karakter netleşti. Ali İl, Sadakatsiz'de Melih karakterine hayat verecek.
Ali İl kimdir?
16 Kasım 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 2002 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Ali İl, 2005 yılında rol aldığı Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Ali karakteri ile tanınmaya başlamıştır.
Ali İl, Poyraz Karayel, Böyle Bitmesin, Seni Bana Yazmışlar, Küçük Kadınlar, Seher vakti, Aşk bir yalan, Ihlamurlar Altında, Türkü filmi, Kırık Kanatlar ve Sırlar Dünyası gibi dizilerde rol aldı. Ali İl 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Akrep burcudur.