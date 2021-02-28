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    • 28.02.2021 11:03
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    • 28.02.2021 11:03
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    İzleyenler ters köşe oldu! 'e ortalığı kasıp kavuracak yeni oyuncu! ve 'da oynamıştı

    İzleyenler ters köşe oldu! 'e ortalığı kasıp kavuracak yeni oyuncu! ve 'da oynamıştı. İlk kısmı 7 Ekim 2020'de seyirciyle buluşan Sadakatsiz kısa müddette ekranların fenomen dizisi haline geldi. Güçlü öyküsüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Sadakatsiz, reyting yarışında doruk yarışını haftalardır sürdürüyor. 'in diziye veda etmesinin ardından Sadakatsiz'e katılmıştı. Survivor'a veda edip Sadakatsiz'e katılan Cemal Hünal reytinglere geçtiğimiz hafta katkı sağlayamamıştı. ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz son bölüm ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Sadakatsiz 19.son bölümde; Asya'nın geçmişinden gelen Sinan tüm gündemi değiştirmiş ve Volkan'la yaşadığı kavga geceye damgasını vurmuştu.

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    İzleyenler ters köşe oldu! Sadakatsiz'e ortalığı kasıp kavuracak yeni oyuncu!

    İzleyenler ters köşe oldu! Sadakatsiz'e ortalığı kasıp kavuracak yeni oyuncu! Mucize Doktor ve Savaşçı'da oynamıştı. Kanal D'de çarşamba günleri ekrana gelen Sadakatsiz, Mucize Doktor'da ve Savaşçı'da oynamış sevilen oyuncuyu kadrosuna kattı. Reyting yarışında zirveyi kapmak isteyen ve diziye yeni bir soluk getirmek isteyen yapım ekibi herkesi şaşırtan bir transfer haberine imza attı. Poyraz Karayel'deki rolü ile akıllara kazının sevilen isim Sadakatsiz ekibine katıldı. Ekranlara son olarak Mucize Doktor ve Savaşçı dizileriyle gelen başarılı oyuncunun, Sadakatsiz'de oynayacağı karakter netleşti. Ali İl, Sadakatsiz'de Melih karakterine hayat verecek.

    Ali İl kimdir?

    16 Kasım 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 2002 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Ali İl, 2005 yılında rol aldığı Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Ali karakteri ile tanınmaya başlamıştır.

    Ali İl, Poyraz Karayel, Böyle Bitmesin, Seni Bana Yazmışlar, Küçük Kadınlar, Seher vakti, Aşk bir yalan, Ihlamurlar Altında, Türkü filmi, Kırık Kanatlar ve Sırlar Dünyası gibi dizilerde rol aldı. Ali İl 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Akrep burcudur.

        SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz son bölüm ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Sadakatsiz 19.son bölümde; Asya'nın geçmişinden gelen Sinan tüm gündemi değiştirmiş ve Volkan'la yaşadığı kavga geceye damgasını vurmuştu. Öte yandan Volkan'ın eve gelmesi ile birlikte Derin'in onu terk ettiğini görmesi ise ikinci darbe oldu. Diziyi yeniden izlemek isteyenler ve ilk kez izleyecekler için Sadakatsiz son bölüm izleme linki ve detayları..

        Volkan'ın Asya karşısında sergilediği zaaf onu duygusal olarak büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hicran'ın gelişiyle ortaya çıkan gerçekler herkesi derinden sarsmıştır. Derin Volkan'la olan ilişkisini yoluna sokmak için elinden geleni yaparken, Asya'nın geçmişinden gelen sürpriz karşısında Volkan'ın tavrı ne olacaktır?

        Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir. Volkan ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı?

        SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

        https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler

        SADAKATSİZ OYUNCULARI

        Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.

        Cansu Dere – Asya

        Caner Cindoruk – Volkan

        Melis Sezen - Derin

        Burak Sergen – Haluk

        Özge Özder – Derya

        Sadakatsiz konusu nedir, oyuncuları kimdir İşte Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu
        Eren Vurdem Mert

        Yeliz Kuvancı Bahar

        Emir Tarık Tekin - Selçuk

        Alp Akar - Ali

            SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

            Dizide; Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.
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            Haberler Magazin İzleyenler ters köşe oldu! Sadakatsiz'e ortalığı kasıp kavuracak yeni oyuncu! Mucize Doktor ve Savaşçı'da oynamıştı