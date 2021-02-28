SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz son bölüm ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Sadakatsiz 19.son bölümde; Asya'nın geçmişinden gelen Sinan tüm gündemi değiştirmiş ve Volkan'la yaşadığı kavga geceye damgasını vurmuştu. Öte yandan Volkan'ın eve gelmesi ile birlikte Derin'in onu terk ettiğini görmesi ise ikinci darbe oldu. Diziyi yeniden izlemek isteyenler ve ilk kez izleyecekler için Sadakatsiz son bölüm izleme linki ve detayları..

Volkan'ın Asya karşısında sergilediği zaaf onu duygusal olarak büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hicran'ın gelişiyle ortaya çıkan gerçekler herkesi derinden sarsmıştır. Derin Volkan'la olan ilişkisini yoluna sokmak için elinden geleni yaparken, Asya'nın geçmişinden gelen sürpriz karşısında Volkan'ın tavrı ne olacaktır?