TikTok'ta 3.1 milyon takipçisi bulunan, çıkardığı 'Bizim Olayımız' adlı şarkıyla YouTube'da 14 milyon izlenmeye ulaşan sosyal medya fenomeni Berke Juan, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarmasına tepki gösteren sanatçıları eleştiren Berke, "Şarkıcılar da TikTok'a giriyor. Biz bir şey demiyorsak onlar da bize bir şey söylemesin lütfen" dedi.
Pandemi süreci içerik üretme konusunda seni zorladı mı?
Pandemi bize yaradı. İnsanlar evde olduğu için sosyal medyaya yöneldi. Biz de hırslanarak daha çok içerik üretmeye başladık. Diğer yandan da kötü oldu tabii. İçerik konusunda kısıtlandık. Hep aynı şeyleri yapmaya başladık. Bu yüzden çok kaliteli içerik üretemedik.
TikTok maceran nasıl başladı?
Çocukluktan gelen bir hayalim vardı. Henüz 18 yaşındayım. 14 yaşında sosyal medyayı takip etmeye başladım. 16 yaşında da tamamen sosyal medyaya girdim. Önceden Instagram'da vakit geçiriyordum sadece, videolar çekmeye çalışıyordum. Fakat yapamıyordum, başaramıyordum. Musically uygulamasına girdim. Daha sonrasında uygulama TikTok'a dönüştü. Takipçi kitlem Musically'de artmaya başladı. Şu anda Instagram, TikTok ve YouTube'a içerikler üretiyorum.
"İnsanlar bağımlısı oluyor"
TikTok platformuna karşı olan önyargı hakkında neler söylemek istersin?
İnsanların önyargılarını anlayabiliyorum. Platformda çok farklı ve ne yaptığını bilmeyen çok insan var. Bence insanlar şu an önyargılarını yavaş yavaş kırıyor. TikTok büyük bir platforma dönüşmeye başladı. İnsanlar keşfete girip saatlerce orada dolaşıyor, bağımlısı oluyor. Uygulamada çok iyi içerikler üreten de var çok yanlış davranışlar sergileyen de.
Berke Juan ve Kürşat Juan olarak tanıyoruz sizi. Bu 'Juan' kelimesi nereden çıktı?
'Juan' İspanyolcada lider demek. Bir de Juan Mata isimli bir futbolcu var. FIFA oynarken oradan çıktı bir anda bu isim.
Kürşat ile nasıl bir dostluğunuz var?
Kürşat benim hem abim hem kardeşim. Sanki küçüklüğümüzden beri berabermişiz gibi. Gerçekten öz kardeşim gibi. Aramıza kimse giremedi, giremez de.
Beğenerek takip ettiğin YouTuber/Tiktokerlar kim?
Kafalar, Enes Batur, Alper Rende, Mesut Can Tomay ve Ali Biçim. TikTok'ta da çoğu içerik üreticisi arkadaşımı beğeniyorum. Başarılarının devamını diliyorum.
İçeriklerini beğenmediğin bir fenomen var mı?
Yok. Herkesin içeriğine saygım var. Herkes özgün içerikler üretmeye çalışıyor.
TikTok'taki kaos ortamı hakkında ne düşünüyorsun? Herkes kavga ediyor.
Biri yapınca diğeri de kaos yaratmaya çalışıyor. Ben bu duruma karşıyım. Nefret ediyorum. Hiçbir zaman canlı yayın açıp da "Bu böyle yaptı, bu diğerinin arkasından şunu dedi" gibi konuşmadım. Sosyal medyaya ilişkimi hiçbir zaman yansıtmamışımdır. Bu yansıtmayacağım anlamına gelmiyor tabii. Ama gidip geliyorum, arada kalıyorum.