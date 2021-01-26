Berke Juan ve Kürşat Juan olarak tanıyoruz sizi. Bu 'Juan' kelimesi nereden çıktı?

'Juan' İspanyolcada lider demek. Bir de Juan Mata isimli bir futbolcu var. FIFA oynarken oradan çıktı bir anda bu isim.

Kürşat ile nasıl bir dostluğunuz var?

Kürşat benim hem abim hem kardeşim. Sanki küçüklüğümüzden beri berabermişiz gibi. Gerçekten öz kardeşim gibi. Aramıza kimse giremedi, giremez de.

Beğenerek takip ettiğin YouTuber/Tiktokerlar kim?

Kafalar, Enes Batur, Alper Rende, Mesut Can Tomay ve Ali Biçim. TikTok'ta da çoğu içerik üreticisi arkadaşımı beğeniyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

İçeriklerini beğenmediğin bir fenomen var mı?

Yok. Herkesin içeriğine saygım var. Herkes özgün içerikler üretmeye çalışıyor.

TikTok'taki kaos ortamı hakkında ne düşünüyorsun? Herkes kavga ediyor.

Biri yapınca diğeri de kaos yaratmaya çalışıyor. Ben bu duruma karşıyım. Nefret ediyorum. Hiçbir zaman canlı yayın açıp da "Bu böyle yaptı, bu diğerinin arkasından şunu dedi" gibi konuşmadım. Sosyal medyaya ilişkimi hiçbir zaman yansıtmamışımdır. Bu yansıtmayacağım anlamına gelmiyor tabii. Ama gidip geliyorum, arada kalıyorum.