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    • 26.01.2021 16:34
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    • 26.01.2021 16:41
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    fenomeni hayatının en büyük hatasını açıkladı: İsmini vermek istemediğim bir kız arkadaşımı...

    ’ta 3.1 milyon takipçisi bulunan, çıkardığı ‘Bizim Olayımız’ adlı şarkıyla ’da 14 milyon izlenmeye ulaşan sosyal medya fenomeni , Bi’ Başka’da ’ın konuğu oldu. Sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarmasına tepki gösteren sanatçıları eleştiren Berke, “Şarkıcılar da TikTok’a giriyor. Biz bir şey demiyorsak onlar da bize bir şey söylemesin lütfen” dedi. Özel hayatı hakkında da soruları yanıtlayan fenomen Juan, hayatının en büyük hatasını "İsmini vermek istemediğim bir kız arkadaşımı hayatıma almaktı." sözleriyle ifade etti.

    TikTok'ta 3.1 milyon takipçisi bulunan, çıkardığı 'Bizim Olayımız' adlı şarkıyla YouTube'da 14 milyon izlenmeye ulaşan sosyal medya fenomeni Berke Juan, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarmasına tepki gösteren sanatçıları eleştiren Berke, "Şarkıcılar da TikTok'a giriyor. Biz bir şey demiyorsak onlar da bize bir şey söylemesin lütfen" dedi.

    Pandemi süreci içerik üretme konusunda seni zorladı mı?

    Pandemi bize yaradı. İnsanlar evde olduğu için sosyal medyaya yöneldi. Biz de hırslanarak daha çok içerik üretmeye başladık. Diğer yandan da kötü oldu tabii. İçerik konusunda kısıtlandık. Hep aynı şeyleri yapmaya başladık. Bu yüzden çok kaliteli içerik üretemedik.

    TikTok maceran nasıl başladı?

    Çocukluktan gelen bir hayalim vardı. Henüz 18 yaşındayım. 14 yaşında sosyal medyayı takip etmeye başladım. 16 yaşında da tamamen sosyal medyaya girdim. Önceden Instagram'da vakit geçiriyordum sadece, videolar çekmeye çalışıyordum. Fakat yapamıyordum, başaramıyordum. Musically uygulamasına girdim. Daha sonrasında uygulama TikTok'a dönüştü. Takipçi kitlem Musically'de artmaya başladı. Şu anda Instagram, TikTok ve YouTube'a içerikler üretiyorum.

    "İnsanlar bağımlısı oluyor"

    TikTok platformuna karşı olan önyargı hakkında neler söylemek istersin?

    İnsanların önyargılarını anlayabiliyorum. Platformda çok farklı ve ne yaptığını bilmeyen çok insan var. Bence insanlar şu an önyargılarını yavaş yavaş kırıyor. TikTok büyük bir platforma dönüşmeye başladı. İnsanlar keşfete girip saatlerce orada dolaşıyor, bağımlısı oluyor. Uygulamada çok iyi içerikler üreten de var çok yanlış davranışlar sergileyen de.

    Berke Juan ve Kürşat Juan olarak tanıyoruz sizi. Bu 'Juan' kelimesi nereden çıktı?

    'Juan' İspanyolcada lider demek. Bir de Juan Mata isimli bir futbolcu var. FIFA oynarken oradan çıktı bir anda bu isim.

    Kürşat ile nasıl bir dostluğunuz var?

    Kürşat benim hem abim hem kardeşim. Sanki küçüklüğümüzden beri berabermişiz gibi. Gerçekten öz kardeşim gibi. Aramıza kimse giremedi, giremez de.

    Beğenerek takip ettiğin YouTuber/Tiktokerlar kim?

    Kafalar, Enes Batur, Alper Rende, Mesut Can Tomay ve Ali Biçim. TikTok'ta da çoğu içerik üreticisi arkadaşımı beğeniyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

    İçeriklerini beğenmediğin bir fenomen var mı?

    Yok. Herkesin içeriğine saygım var. Herkes özgün içerikler üretmeye çalışıyor.

    TikTok'taki kaos ortamı hakkında ne düşünüyorsun? Herkes kavga ediyor.

    Biri yapınca diğeri de kaos yaratmaya çalışıyor. Ben bu duruma karşıyım. Nefret ediyorum. Hiçbir zaman canlı yayın açıp da "Bu böyle yaptı, bu diğerinin arkasından şunu dedi" gibi konuşmadım. Sosyal medyaya ilişkimi hiçbir zaman yansıtmamışımdır. Bu yansıtmayacağım anlamına gelmiyor tabii. Ama gidip geliyorum, arada kalıyorum.

        TikTok fenomeni Yaren Alaca ile birlikteliğin devam ediyor mu?

        Yaren ile 3 senedir tanışıyorum. İlk tanıştığımız zamanlar bir birlikteliğimiz oldu. Ama sonra arkadaş kalmaya karar verdik. Arkadaşız.

        Şu an hayatında biri var mı?

        Yok.

        "Linç yersem umursamam"

        Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Linç yediğinde bununla nasıl başa çıkıyorsun?

        Çok ağır bir linç yemedim. Beni tatlı, sessiz çocuk olarak görüyorlar. Umursamaz da bir yapım var. Linç yesem de takmam.

        Sence Tiktok'un en iyisi kim?

        Beyaz Gölge. Çok kaliteli, hikâyesi olan içerikler çekiyor. Beni çok etkiliyor.

        "Yok artık bu kadarı da pes" dediğin açıklama?

        Acun Ilıcalı TikTok'ta canlı yayın açmadan önce biz bu konuyu konuşmuştuk. Bir arkadaşım "Acun Ilıcalı canlı yayın açarsa TikTok'u silerim" dedi. Sonra sildirmeye çalıştık uygulamayı ama silmedi.

        Cemre Solmaz mı Merve Yalçın mı Yaren Alaca mı?

        Üçü de çok değerli.

        Kürşat Juan mı Ayhan Juan mı?

        İkisi de dostum. Ayrım yapamam.

        "En büyük hayalim, bir dizi filmde şarkılarımın çalması!"

        Yeni şarkılar gelecek mi senden?

        Ocak sonunda güzel bir projemiz var. Benim fenomen olmanın yanında ikinci büyük hayalim şarkıcı olmaktı. Müzik yapmak istiyorum. Yıllar sonra bir dizide, filmde şarkılarımın çalmasını, çocuklarımın şarkılarımı dinlemesini istiyorum. Hayalimdir bu.

        Kimi sanatçı sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarmasına tepki gösteriyor. Bunun hakkında ne söylemek istersin?

        Şarkıcılar da TikTok'a giriyor. Biz bir şey demiyorsak onlar da bize bir şey söylemesin lütfen.

        Hayatındaki en büyük hatan neydi?

        İsmini vermek istemediğim bir kız arkadaşımı hayatıma almak en büyük hatamdı.
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        Haberler Magazin TikTok fenomeni Berke Juan hayatının en büyük hatasını açıkladı: İsmini vermek istemediğim bir kız arkadaşımı...