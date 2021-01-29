"AL PACINO'YU ÇOK YAKIŞIKLI BULUYORUM!"

Sence Türkiye'de yakışıklı ya da güzel olmak, bu kavramlara uygun bir kişiliğe sahip olmak bir yerlere getiriyor mu? Yeterli mi?

Bence dünyanın her yerinde güzel ya da yakışıklı olmak avantajlı bir durum. Eğer yeteneğin yoksa ve yeterince çalışmıyorsan sana belki bir şans verirler ama sonrasında ben onun devam edebileceğine inanmıyorum. Doğrusunun da böyle olduğunu düşünüyorum. Ne kadar güzel ya da çirkin olduğun önemli değil, tamamen enerjin ile yansıtıyorsun. Pek çok örnek verebiliriz yakışıklı olmayan iyi oyuncular için; mesela Al Pacino, bence çok yakışıklı o ayrı ama enerjisi ile kendisini çok güzel yansıtabiliyor, önemli olan da bu.

Türkiye'de biraz daha bu kavramlar ile bağdaştırabiliyoruz oyunculuğu.

Evet, doğru ama günün sonunda ben bir yere kadar diye düşünüyorum. Televizyon ve internetin çok kaynaşmasının da etkili olduğunu düşünüyorum ama bu bir geçiş dönemi de olabilir. Belki bir modelsen güzel ve yakışıklı olmak önemli olabilir ama o da bir duruş gerektiriyor.

Evet, onun da bir eğitimi var sonuçta baktığın zaman.

O yüzden bence bütün bir paketten bahsedebiliriz, kendini tamamlaman gerekiyor oyunculuk konusunda.

Takip ettiğin sosyal medya fenomenleri var mı hiç?

Instagramı kullanıyorum ama sadece paylaşım yapıyorum ve sadece benim arkadaşlarımla ilgili şeyler düştüğü için ya da keşfetimde Dolores, klasik arabaları sevdiğim için onlar, gün batımı gibi şeylere bakıyorum. Onun dışında kişisel gelişim yazıları ile ilgileniyorum. Komik videolara bakıyorum.

Hiç yorum alıyor musun Çağla TikTok'a ya da YouTube'a başla fenomen ol diye?

Yok, TikTok için hiç almadım. YouTube için başla diyen arkadaşlarım oldu ama onun içinde devamlılığının olması ve sürekli bir proje üretiyor olman gerekiyor. Bir şeye başlayıp, bir süre yapıp sonra bırakmayı ben çok sevmiyorum. Zaten oyuncuyum ve televizyonu seviyorum ama belki bir gün neden olmasın.

YouTuberların oyunculuk ile ilgilenmesine ne diyorsun?

Bunu YouTuber olarak değerlendirmiyorum. Bir menajer ya da yönetmen sana şans verdiğinde hiç kimse ben oynamam demiyor genelde. Çünkü çoğu insan oyuncu olmak ya da televizyonda olmak istiyor. YouTuber ya da fenomen olması ile ilgilenmem, eğer çalışıyorsa ve yeteneği varsa neden olmasın? Ben o kişiye şans verenlere daha çok bakıyorum çünkü bu işte ben kötü yapıyorum deyip çekilen çok az insan var. Her şeyin göreceli olduğunu düşünüyorum.

Hiç bu sektörde tanışıp hala görüşmeye devam ettiğin arkadaşların var mı?

Nurana ve İsmail Filiz var. Çok yakın arkadaşlarım ve çok severim ikisini de. Çok var aslında ama Youtuber ya da fenomen yok.

Eskiden gelen arkadaşlıkların daha mı çok peki?

Evet, eski dostluklarım var.

Şu an oyunculuk ile uğraşmıyor olsaydın sence ne yapıyor olurdun?

Moda ile ilgilenebilirdim. Eğitimini de alabilirim. Onun dışında ben seyahat etmeyi çok seviyorum beni çok rahatlatıyor. Bununla ilgili yazılar yazabilirdim. Şimdi yazarlık eğitimine başladım. Yazmanın insanı ne kadar rahatlattığını 2020'de keşfettim. Koronadan dolayı eve olduğumuz dönemde de yazdım çizdim hep. Ben insanlara bir şeyler anlatmayı genel olarak çok seviyorum.

Dinlemeyi sever misin?

Dinlemeyi de yorum yapmayı da severim. Ama ben özellikle küçükken çok konuşurdum. Ailemin de benden en çok şikayet ettiği şey buydu.

Konuşmak, anlatmak güzel bir şey aslında.

Evet, güzel ve ben yorulmuyorum bundan hiç.

Nasıl bir eğlence anlayışın var? Ne yaparsın eğlenmek için? Deli dolu birisi misindir?

Bence deli dolu biriyim ama tabi bunu başkalarına sormak gerekir. Bana göre normal olan başkasına deli dolu gelebilir. Genelde arkadaşlarımla eğlenirim ama kendimle de vakit geçirmeyi çok severim. Sohbet etmek, tatile gitmek, oyun oynamak, bunları seviyorum.

Nasıl oyunlar?

Her şey olabilir. Ben bu yaşta saklambaç bile oynadım. Yani değişik eğlence anlayışlarımız var tabi.