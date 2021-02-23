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    • 23.02.2021 10:57
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    • 23.02.2021 11:16
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    kimdir? 'in sevgilisi çin Karakaya kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor?

    26 yaşındaki ve 'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçıyla 'a giderken çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaşan Karakaya, "Biz yine yollarda" yazarak kalp emojisiyle Tatlıses'i etiketledi. Kendisinden 43 yaş küçük çin Karakaya ile sevgili olduğu iddiasının ardından "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses'e, eski eşi 'tan günlerce konuşulan bir yorum gelmiş ve ardından usta sanatçı, 'Gülçin kim, anlatayım' diyerek iddiaları yalanlamıştı. Peki, ? 'in yeni sevgilisi Gülçin Karakaya kaç yaşında ne iş yapar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir?

    İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı.

    İbrahim Tatlıses'in (69), geçtiğimiz yıl 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile Bodrum'dan yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti.

    "KİMDİR GÜLÇİN?"
    Günlerce konuşulan konu hakkında usta sanatçı, sessizliğini bozmuş, "Kimdir Gülçin? Size anlatayım" diyerek, aşk iddialarına yanıt vermişti. Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil. Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" demişti.

    İbrahim Tatlıses'le aşk yaşadığı iddia edilen Gülçin Karakaya, ünlü sanatçıyla Bodrum'a giderken çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'ının Hikaye bölümüne yükleyen Karakaya, "Biz yine yollarda" yazarak kalp emojisiyle Tatlıses'i etiketledi.

        GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Gülçin Karakaya'nın, İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia ediliyor. Sosyal medya paylaşımları sonrasında ortaya çıkan bu iddia Gülçin Karakaya hakkında araştırmalara neden oldu. 68 yaşında olan İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilen Gülçin Karakaya ise 26 yaşında.

        Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı öğrenildi.

        İbrahim Tatlıses 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.

        Ünlü şarkıcının üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı ise merak ediliyor.

        GÜLÇİN KARAKAYA INSTAGRAM HESABI NE?

        Gülçin Karakaya "imgulckarakaya" Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:
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