İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı.
İbrahim Tatlıses'in (69), geçtiğimiz yıl 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile Bodrum'dan yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti.
"KİMDİR GÜLÇİN?"
Günlerce konuşulan konu hakkında usta sanatçı, sessizliğini bozmuş, "Kimdir Gülçin? Size anlatayım" diyerek, aşk iddialarına yanıt vermişti. Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil. Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" demişti.
İbrahim Tatlıses'le aşk yaşadığı iddia edilen Gülçin Karakaya, ünlü sanatçıyla Bodrum'a giderken çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'ının Hikaye bölümüne yükleyen Karakaya, "Biz yine yollarda" yazarak kalp emojisiyle Tatlıses'i etiketledi.